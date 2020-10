Die Boxerin Christina Hammer will in München auf den WM-Thron zurückkehren. Für die 30 Jahre alte Supermittelgewichtlerin geht es vor voraussichtlich 200 Zuschauern am 31. Oktober um die Interims-Weltmeisterschaft des WBC und um den vakanten WM-Titel der WIBF. Als Gegnerin wurde die Finnin Sanna Turunen verpflichtet, teilte der Boxstall des Münchner Promoters Alexander Petkovic mit. Die Siegerin soll danach gegen WBC-Weltmeisterin Franchon Crews Dezurn aus den USA in den Ring steigen. Hammer war von Oktober 2010 bis April 2019 Weltmeisterin mehrerer Verbände im Mittelgewicht.