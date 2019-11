Hamburg (dpa/lno) - Der neue Hamburger Universum-Boxstall möchte bei seiner TV-Premiere eine beachtliche Zuschauerresonanz erzielen. "Wir wollen einen zweistelligen Marktanteil", sagte Ismail Özen-Otto, Chef des Unternehmens, am Dienstag in seinem Gym am Hamburger Fischmarkt. Das ZDF wird an diesem Samstag den Hauptkampf aus der Kuppel Hamburg im Anschluss an das Aktuelle Sportstudio ausstrahlen. In dem Duell um den Internationalen IBO-Titel im Halbweltergewicht stehen sich der Olympia-Dritte Artem Harutyunyan und der Russe Islam Dumanow gegenüber. Im Internet-Live-Stream ist das ZDF bereits von 21.30 Uhr an auf Sendung.

"Ich freue mich ganz besonders, dass ich den Hauptkampf machen kann", sagte Harutyunyan, der seine sieben Profikämpfe allesamt gewonnen hat. Ziel des in Armenien geborenen und als Kleinkind mit seiner Familie nach Deutschland geflüchteten Athleten ist ein WM-Titel. Dafür ist der Gürtel des sogenannten Internationalen Meisters des weniger bedeutsamen Verbandes IBO eine Zwischenstation. Sein Gegenüber Dumanow hat von elf Kämpfen zehn gewonnen.

Özen-Otto verwies auf die weltweite Vorreiterrolle seines Stalls, Dopingkontrollen bei den Hauptkämpfern bereits im Training mehrere Wochen vor dem Kampfabend veranlasst zu haben. Weil das Image des Boxens auf diesem Gebiet nicht wie erforderlich sei, habe er freiwillige Kontrollen bei den Boxern angeregt, betonte der in Hamburg geborene Geschäftsmann türkischer Herkunft. Harutyunyans russischer Rivale hat sich dem Test auch unterzogen. Die Kosten von 50 000 Dollar hat Özen-Ottos Stall übernommen.