Hamburg (dpa) - Das ZDF zeigt wieder Profiboxen. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt am 9. November im Anschluss an das "Aktuelle Sportstudio" einen Kampfabend aus Hamburg. Eine weitere Übertragung ist für Anfang des Jahres geplant, teilte das ZDF am Montag mit. Zuletzt hatte das Zweite 2010 Profiboxen live gezeigt.