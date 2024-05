Von Benedikt Warmbrunn

Es dauerte nur wenige Sekunden, bis Viktor Jurk merkte, wie schwer es sein würde, nicht mehr er selbst zu sein. Nicht mehr der große, klassisch geschulte Boxer aus Norddeutschland. Sondern der Doppelgänger eines riesengroßen, unkonventionellen Boxers aus dem Nordwesten Englands. Es war nicht so, dass Jurk sich nicht angestrengt hatte an diesen Frühjahrstagen in Valencia. Aber da war ja auch noch dieser andere Mann im Ring. Der genau wusste, dass Jurk versuchen würde, diesen Unnachahmlichen nachzuahmen. Und der ganz er selbst bleiben durfte, Oleksandr Usyk. Selbst ein paar Wochen später am Telefon ist Jurk noch beeindruckt. "Ich war jedes Mal richtig fertig", sagt er.