Boxen, WM: Der fast 50 Jahre alte Profi-Boxer Firat Arslan ist mit seinem Vorhaben gescheitert, ältester Weltmeister der Geschichte zu werden. Der ehemalige WBA-Champion verlor in der Nacht zum Sonntag in Göppingen gegen den 22 Jahre jüngeren IBO-Titelverteidiger Kevin Lerena aus Südafrika durch technischen K.o. in der sechsten Runde. Inmitten einer Angriffsreihe Lerenas flog aus Arslans Roter Ecke nach 1:17 Minuten ein Handtuch in die Ringmitte. Geworfen wurde das aber nicht von seinen Betreuern, sondern dem mit dem Arslan-Lager befreundeten Hamburger Promotor Erol Ceylan.

"Er gehört nicht zu meinem Team. Es ist traurig, dass der Kampf so endet", sagte Arslan: "Ich schätze Erol als Mensch, ich weiß, dass er an meine Gesundheit gedacht hat. Aber so geht das nicht." Die Fortsetzung seiner Laufbahn ließ Arslan offen, sagte aber: "Es ist gut möglich, dass es mein Karriereende ist. Aber ich muss mir das erst anschauen."

Der in Donzdorf bei Göppingen lebende Arslan war am Samstag genau 49 Jahre und 133 Tage alt. Er wollte Rekordhalter Bernard Hopkins (USA) ablösen, der 2013 im Alter von 48 Jahren und 53 Tagen noch einmal Weltmeister geworden war. Vor etwa 5000 Zuschauern in der EWS-Arena war Arslan von der ersten Runde an der unbeweglichere der beiden Boxer und kümmerte sich vor allem um eine stabile Deckung. In Runde vier gelangen dem türkischstämmigen Sportler aber einige gute Treffer gegen den Kopf, die von den Zuschauern sofort mit frenetischem Jubel belohnt wurden. Arslan schien nun angekommen in dem auf zwölf Runden angesetzten Kampf, doch nach einem Taumeln und den folgenden Schlägen war der Kampf abrupt vorbei.

Fußball, Italien: Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich beim Aufsteiger Hellas Verona kräftig blamiert und in der Serie A die dritte Saisonniederlage kassiert. Cristiano Ronaldo brachte das Team von Trainer Maurizio Sarri am Samstagabend beim 1:2 (0:0) in Verona in der 65. Minute zwar in Führung, doch Fabio Borini (76.) und Giampaolo Pazzini (85.) drehten die Partie innerhalb von neun Minuten zu Gunsten der Gastgeber, die auf Platz sechs kletterten. Für Ronaldo war es bereits der 20. Treffer im 20. Saisonspiel. Damit kann Verfolger Inter Mailand am Sonntag durch einen Sieg im Stadtderby gegen AC Mailand am Titelverteidiger aus Turin vorbeiziehen. Juve liegt derzeit noch mit 54 Zählern vor Inter (51) und Lazio Rom (50) vorn.

Basketball, NBA: Auch ohne Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Das Team mit dem Würzburger Maximilian Kleber gewann am Samstagabend in der Western Conference bei den Charlotte Hornets mit 116:100 (64:43) und feierte damit seinen 32. Saisonsieg. Kleber steuerte bei seinem gut 27-minütigen Einsatz sieben Punkte, fünf Rebounds und eine Vorlage bei. Überragender Akteur bei den Mavs war Seth Curry. Der Bruder von Superstar Stephen Curry erzielte 26 Punkte, 18 davon von der Dreierlinie. In der Western Conference verteidigten die Los Angeles Lakers mit ihrem 39. Saisonerfolg den ersten Tabellenplatz. Mit ihren drei Superstars LeBron James, Anthony Davis und Kyle Kuzma gewannen die Lakers bei den Golden State Warriors mit 125:120 (66:59). Überragender Lakers-Akteur war dabei Davis, der mit 27 Punkten, zehn Rebounds und drei Vorlagen aus dem Team herausragte. Bei den Warriors fehlt weiterhin Stephen Curry nach seinem Handbruch.