Die Münchnerin Mariela Steko hat bei der U19-Europameisterschaft im olympischen Boxen am vergangenen Mittwoch den Titel gewonnen. Die 17-Jährige besiegte in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm im Finale in der armenischen Hauptstadt Jerewan die Polin Aleksandra Jankowiak nach Punkten. In der ersten Runde hatte Jankowiak mit ihrer Explosivität noch die besseren Momente gehabt, in der zweiten und dritten Runde hielt die beweglichere Steko ihre Gegnerin aber auf Distanz und boxte sie souverän aus. Jeder Kampf sei "schwer" gewesen, sagte Steko später, die Arbeit mit ihrem Vater und Trainer Mladen Steko habe sich aber "gelohnt". Im vergangenen Jahr hatte Mariela Steko bereits die Junioren-Europameisterschaft gewonnen.