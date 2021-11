Boxer Caleb Plant:Er boxt gegen alle Wahrscheinlichkeiten

Von Benedikt Warmbrunn

Seinen ersten Kampf gegen jede Wahrscheinlichkeit hat Caleb Plant verloren. Im Mai 2013 war seine Tochter Alia mit einer unbekannten Krankheit auf die Welt gekommen, die immer wieder Schlaganfälle verursachte, manchmal Hunderte am Tag. Fünfmal sagten ihm die Ärzte, dass seine Tochter bald sterben werde, noch in der kommenden Nacht. Viermal wehrte Plant sich. "Ich konnte es nicht akzeptieren. Ich wollte es nicht glauben. Ich habe ihnen gesagt: ,No. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Das ist meine Tochter'", erzählte er einmal.