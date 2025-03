An diesem Wochenende geht es in München nicht nur darum, die besten Boulderinnen und Boulderer Deutschlands zu küren. Es geht um nicht weniger als die Zukunft der deutschen Kletterelite im internationalen Wettkampfsport. Denn die Teilnahme an der Weltcup-Saison 2025 steht für einige Athletinnen und Athleten auf der Kippe. Bislang galt die Regel: Wen der Deutsche Alpenverein (DAV), der als Kletterverband fungiert, für die Weltcups nominiert hatte, der wurde finanziell unterstützt. Dieses Jahr reicht das Geld nur noch für die besten zwei oder drei pro Geschlecht und Disziplin. Nur Organisation, Coaching und medizinische Betreuung bleiben weiterhin für alle bestehen. Erstmals müssen also einige Sportler ihre Wettkämpfe selbst finanzieren. Wer das nicht kann, bleibt zu Hause – und riskiert gleichzeitig, den Kaderstatus zu verlieren und damit jeglichen Anspruch auf Förderung im deutschen Sportsystem.

Um die fehlenden Mittel auszugleichen, haben einige Betroffene einen Spendenaufruf gestartet – auch die Wahlmünchnerin Alma Bestvater beteiligt sich. Auf Instagram schrieb die 29-Jährige, die vor ihrer langen Verletzungspause zu den stärksten Boulderinnen des Landes gehörte und nun wieder auf die Wettkampfbühne zurückkehrt: „Ohne Geld kein Weltcup – wenn Leistung nicht genug ist.“ Die Spendenaktion ist mit den Verantwortlichen des DAV abgesprochen, die Spendengelder fließen auf ein Konto der DAV Leistungssport gGmbH, einer Gesellschaft zur Förderung des Leistungssports innerhalb des größten Bergsportverbands der Welt, der ganz unterschiedliche Interessengruppen vereint.

Auch für Alma Bestvater, gebürtige Thüringerin, hat die neue Finanzierungsregelung konkrete Auswirkungen. Die Teilnahme an den Weltcups wird über interne Nominierungswettkämpfe und die deutsche Meisterschaft entschieden. Ein Platz auf dem Podium in München ist für Bestvater zwingend notwendig, um eine Förderung zu erhalten. Doch selbst Platz drei könnte nicht ausreichen. Sie fühle sich zwar fit, „sogar fitter als vor den Verletzungen“, sagt sie, doch der Druck sei viel höher als sonst, entsprechend angespannt sei auch die Stimmung im Team.

Zusätzlich bestünden für einige aus dem Kader Probleme mit der Sporthilfe, die ihr Förderkonzept geändert hat. Der Perspektivkaderstatus bedeutet nicht mehr automatisch eine finanzielle Unterstützung. Dadurch fallen einige aus der Förderung heraus, was ihre finanzielle Lage weiter verschlechtert. Was das angeht, ist Bestvater aber optimistisch: „Ich denke, ich werde weiterhin gefördert.“

Das Budget für den Leistungssport ist im DAV im Vergleich zum Vorjahr unverändert, doch die Kosten sind gestiegen

Aber was führt zu diesen finanziellen Engpässen beim DAV? „Das Budget für den Leistungssport blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert“, sagt Philipp Abels, Sportdirektor beim DAV. Doch die Kosten seien gestiegen. Einerseits kann der Verband durch neue Quotenregelungen im Weltcup mehr Deutsche zu den Wettkämpfen schicken – ein großer Erfolg. Andererseits bedeuten diese zusätzlichen Startplätze auch höhere Ausgaben. Zudem wurden neben Fernzielen wie den USA und China in Brasilien und Indonesien zwei weitere weit entfernte Wettkampforte in den Weltcup-Kalender aufgenommen, was die Reisekosten weiter erhöht. Gleichzeitig haben Inflation und steigende Flugpreise die finanzielle Belastung für den Verband noch einmal verschärft.

Obendrauf erhält der DAV seit 2022 keine staatlichen Mittel mehr für den Leistungssport vom Bundesministerium des Innern (BMI). „Diese Entscheidung kam für uns überraschend“, sagt Abels, da sie auf der Gesamtbilanz des Verbands basiert – ohne ausreichend zu berücksichtigen, dass viele Gelder zweckgebunden sind und nicht einfach umgewidmet werden können. Der DAV konnte die fehlenden Mittel kurzfristig selbst stemmen, doch die finanzielle Lage bleibt angespannt. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge könnte helfen, doch eine Entscheidung darüber wurde auf das nächste Jahr verschoben.

„Eine vollständige Ausgliederung des Leistungssports wird im Verband derzeit nicht prioritär geprüft“, sagt Abels. Denn das würde bedeuten, dass der DAV die Hoheit über das Klettern verlieren würde. Stattdessen werden zwei alternative Strukturmodelle geprüft, die mehr Entscheidungsfreiheit und bessere Finanzierungsmöglichkeiten bieten könnten. Eine Empfehlung hierzu soll auf der Hauptversammlung 2025 vorgestellt werden. Einzelheiten verriet Abels jedoch nicht.

Die finanziellen Sorgen begleiten die Athleten ständig und erschweren die Konzentration auf die Wettkämpfe

Alma Bestvater wollte nach ihren Verletzungen allein wegen ihrer Leidenschaft für das Klettern auch unabhängig vom Profisport wieder ein gutes Niveau erreichen. Dank spezieller Regelungen blieb ihr Kaderstatus während der Zwangspause erhalten, sodass sie weiter gefördert wurde. Doch finanzielle Sorgen begleiten sie ständig und erschweren die volle Konzentration auf die Wettkämpfe. Sie trainiert 20 Stunden pro Woche, hat aber keine Sponsoren. Zusätzlich arbeitet sie in Teilzeit als Klettertrainerin und betreut den Nachwuchs im DAV. Als sie von einem Kind gefragt wurde, ob man mit Klettern reich werden könne, habe sie nicht gewusst „was ich darauf sagen sollte“.

Einen Plan B hat Bestvater noch nicht, sollte sie es am Wochenende nicht auf das Siegerpodest schaffen – doch eine schnelle Entscheidung wird nötig sein, denn der erste Weltcup findet bereits Mitte April in Keqiao, China, statt. Sie hofft nun auf Spenden, doch ob diese ausreichen, ist ungewiss. Wahrscheinlich wird sie einen Großteil der Reisekosten selbst vorstrecken müssen, ohne zu wissen, ob sie das Geld zurückbekommt. Pro Athletin und Athlet könnten in dieser Saison bis zu 15 000 Euro anfallen.

Für Bestvater ist die Entwicklung vor allem für den Nachwuchs alarmierend. Würde sie heute erneut vor der Entscheidung stehen, Leistungssport zu betreiben, würde sie sich dagegen entscheiden: „In Deutschland braucht es viel Talent und Eigeninitiative, um erfolgreich zu sein.“ Dass die Deutschen trotz dieser Hürden in der Weltspitze mitmischen, sei für sie fast ein Wunder – immerhin kämpften bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 drei von ihnen um Medaillen.

Nun setzt sie auf ihren Heimvorteil in München – und auf die Unterstützung von Freunden und Familie. Ein Hoffnungsschimmer in angespannten Zeiten.