16. August 2018, 18:50 Uhr Boulder-Weltcup in München "Das Klettern ist jetzt in dieses Format gepresst worden"

Sportkletterer Alexander Megos fühlt sich wohl am Fels.

Alexander Megos ist einer der stärksten Sportkletterer der Welt. Ob er bei Olympia teilnehmen will, lässt er noch offen - die neue Form hat für ihn nichts mit seinem Sport zu tun.

Interview von Nadine Regel

Der 25-jährige Erlanger Alexander Megos ist dafür bekannt, die schwersten Felskletterrouten der Welt extrem schnell zu wiederholen. Obwohl der Ausnahmekletterer lange Zeit bei Wettkämpfen ausgesetzt hat, erzielte er dieses Jahr schon einen ersten und dritten Platz beim Lead Worldcup. Am Freitag und Samstag startet er in München beim Boulder Worldcup. Alexander Megos ist Mitglied im DAV-Perspektivkader für Olympia.

SZ: Die Kritik am neuen Olympia-Format, also alle drei Disziplinen - Bouldern, Lead und Speed - zu einem Dreikampf zu kombinieren, ist auf viel Kritik gestoßen. Wie stehen Sie zu Olympia, möchten Sie teilnehmen?

Alexander Megos: Die Wenigsten würden auf diese Frage mit Nein antworten. Natürlich wäre es super cool, bei Olympia zu starten. Aber ich habe erst seit diesem Jahr wieder richtig mit Wettkämpfen angefangen. Ob ich damit weitermachen möchte, weiß ich noch nicht. Da bin ich noch in der Findungsphase.

Was hält Sie noch zurück, sich vollends für Olympia zu entscheiden?

Es würde für mich eine große Umstellung bedeuten. Mein Fokus ist Felsklettern. Speed und Bouldern habe ich überhaupt nicht trainiert. Speed müsste ich als Disziplin komplett neu lernen. Ob ich den kompletten Wechsel von Fels zu Wettkampf vollziehen will, weiß ich noch nicht. Das würde bedeuten, dass ich für zwei Jahre mein komplettes Kletterleben neu ausrichten müsste. Vor einem Jahr hätte ich noch deutlich gesagt, dass Olympia nichts für mich ist.

Nur sehr wenige Kletterer auf der Welt können überhaupt in einem so hohen Schwierigkeitsgrad klettern. Adam Ondra hat kürzlich die Schwierigkeitsskala nach oben verschoben. Seine 9c ("Silence") gilt als die schwierigste Route am Fels. Die von Ihnen erstbegangene 9b+ ("Perfecto Mundo") ist davon nicht weit entfernt. Damit gehören Sie zur Weltspitze im Felsklettern.

Ich habe nie das Gefühl, dass ich stark genug bin. Das ist ja der Anreiz, weiter zu trainieren. Und ich denke, ich werde auch nie zufrieden sein mit meiner Leistung. Ich versuche, stetig besser zu werden.

Sie haben sich das Privileg erarbeitet, von Ihrem Sport leben zu können. Wie sind Sie denn überhaupt Profikletterer geworden?

Erst nach dem Abi habe ich begonnen, jeden Tag zu trainieren. Ich war ein Jahr lang in der Welt unterwegs und bin viel draußen geklettert. Meinen Durchbruch hatte ich in einem Klettergebiet in Katalonien. Dort habe ich als erster Mensch der Welt eine Route, "Estado Critico", im Schwierigkeitsgrad 9a onsight geklettert, das heißt, ich bin sie geklettert, ohne vorher Informationen über die Route gehabt zu haben.

Wie unterscheidet sich Wettkampfklettern von anderen Sportarten?

Fitness ist sicher nicht alles. Beim Wettkampf kommen noch viele andere Faktoren hinzu. Da muss man einen guten Tag erwischen, man darf keine Fehler machen, man muss alles aus sich rausholen können. Es wäre vermessen zu glauben, dass man jeden Wettkampf gewinnen kann. Wenn man 100 Meter Brust schwimmt, weiß man ganz genau, was auf einen zukommt. Beim Klettern hat man eine Route, die man vorgesetzt bekommt. Sowohl beim Bouldern als auch beim Leadklettern. Viel hängt davon ab, wer die Route geschraubt hat. Für jeden Wettkampf gibt es unterschiedliche Routenschrauber. Es kann immer passieren, dass einem eine Route nicht liegt.