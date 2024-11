Finale der Copa Libertadores:Botafogos Endspiel gegen die bösen Geister

Von Javier Cáceres, Berlin

Mag er auch noch so sehr in der Krise sein, kaum etwas hat einen verführerischeren Klang als Brasiliens futebol. Das liegt nicht nur daran, dass seine Protagonisten den Ball zu streicheln wissen wie ein sambista sein viersaitiges cavaquinho. Bei Botafogo Futebol e Regatas etwa, einem der vier großen Klubs von Rio de Janeiro, liegt das auch an Stimmen von Frauen. Die Stimme von Beth Carvalho zum Beispiel, deren Tod bei Botafogo nicht mit einer Schweige-, sondern mit einer Sambaminute betrauert wurde, oder jene von Anitta, die als eine Königin des Latino-Pops des 21. Jahrhunderts durchgeht. Anitta wird an diesem Samstag zugegen sein, wenn Botafogo in Buenos Aires ein Stigma zu besiegen versucht: Sollte im Finale gegen Atlético Mineiro (21 Uhr, Sport1+) der Traum vom ersten Copa-Libertadores-Sieg der Vereinsgeschichte Wirklichkeit werden, so würde Botafogo aufhören, der einzige Großklub am Zuckerhut ohne diese südamerikanische Krone zu sein.