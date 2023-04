Von Johannes Knuth

Hätten sie das mal früher gewusst. Dann hätten sich die weltbesten Marathonläufer die Mühen sparen können; all die Taktik- und Psychospielchen, mit denen sie Eliud Kipchoge, den Großmeister des Marathonlaufs aus Kapsabet in Kenia, in all den Jahren - ohne Erfolg - aufs Kreuz legen wollten.