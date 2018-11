26. November 2018, 19:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Wie einst bei Udo Lattek

Der Borussia gelingt der beste Saisonstart seit 42 Jahren. Die Fans träumen schon lautstark, und Trainer Dieter Hecking gibt zu, er hätte "vielleicht sogar mitgesungen" in der Kurve.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Die letzten Schritte durch den Tunnel hinaus aufs Feld führen die Fußballer im Borussia-Park neuerdings über neun Großbuchstaben. U-N-Z-Ä-H-M-B-A-R steht auf dem Fußboden, weil Gladbachs Fußballer seit den erfolgreichen Siebzigerjahren doch "Die Fohlen" genannt werden. Für die Gästemannschaft ist das als Drohung gemeint, für die Gladbacher als Motivation. So etwas denken sich natürlich Menschen in Businessklamotten aus, nicht wissend, ob der Gag beim kickenden Personal dann auch wirklich zündet. Doch die Fußballer von Borussia Mönchengladbach spielen bislang hervorragend mit. Das 4:1 am Sonntagabend gegen Hannover 96 war der sechste Sieg im sechsten Liga-Heimspiel dieser Saison. Die Gladbacher sind zurzeit tatsächlich nur schwer zu zähmen und mit 26 Punkten Tabellenzweiter - das ist der beste Saisonstart seit 42 Jahren. Damals, am Ende der Saison 1976/77, wurde die Borussia unter Trainer Udo Lattek zum fünften und bislang letzten Mal deutscher Meister. Am Sonntagabend sangen die Fans im Borussia-Park: "Que sera, sera, deutscher Meister im nächsten Jahr."

Wenn Fans singend solche Ansprüche formulieren, dann wird hinterher immer der Trainer gefragt, was er davon hält. Normalerweise sagt auch Gladbachs Coach Dieter Hecking dann weichspülende Sätze wie diesen: "Die Fans dürfen träumen, aber wir bleiben realistisch." Doch das hat Hecking diesmal nicht gesagt. Stattdessen sagte er diesen Satz: "Hätte ich dort droben auf der Tribüne gestanden, dann hätte ich vielleicht sogar mitgesungen."

Bruch der Augenhöhle und des Kiefers: Matthias Ginter fällt bis zur Rückrunde aus

Es ist die emotional verwirrende Gemengelage in der Bundesliga, die Gladbachs Trainer zu solchen Aussagen verleitet, Aussagen, die forsche Beobachter als subtile Titelambition interpretieren könnten. Der FC Bayern wirkt vollkommen irritiert, und allen anderen Spitzenteams der Bundesliga traut man eine kleinere Krise durchaus noch zu, auch den Dortmundern mit ihrer sehr jungen Elf. Und die Gladbacher? Die könnten davon profitieren, sie könnten aber genauso gut auch selbst eine eigene Krise erleiden. Die nächsten drei Auswärtsspiele führen die Borussen nach Leipzig, Hoffenheim und Dortmund. Mit dem vermutlichen Topspiel zwischen Dortmund und Gladbach wird der letzte Spieltag kurz vor Weihnachten eröffnet. Doch bis dahin kann sich noch viel ändern. Für den Trainer Hecking beginnt mit dem Gastspiel in Leipzig am kommenden Sonntag die Reifeprüfung für diese bislang so gute Hinrunde. "In Leipzig werden wir auf Herz und Nieren geprüft werden", sagt er, "dort werden wir sehen, wie gut wir wirklich sind."

2:4 in Berlin und 1:3 in Freiburg haben die Gladbacher in dieser Saison bislang verloren, ganz zu schweigen vom 0:5 im eigenen Stadion im Pokal gegen Leverkusen. Aber die gute Gesamtbilanz gerade unter Berücksichtigung dieser Niederlagen macht die Fans am Niederrhein so euphorisch. In dem Belgier Thorgan Hazard und dem Franzosen Alassane Plea (je acht Treffer) hat man gleich zwei Offensivspieler unter den besten sechs der Bundesliga-Torschützenliste. Hazard ist mit fünf Assists auch noch einer der besten Vorlagengeber der Liga. Die Mittelfeldspieler Jonas Hofmann und Florian Neuhaus gehören zu den laufstärksten Spielern der Liga, und als am Sonntag gegen Hannover Angreifer wie Plea, Hofmann und Neuhaus mal nicht getroffen haben, haben dies halt der Außenverteidiger Michael Lang und der eingewechselte Denis Zakaria mit ihrem ersten Saisontreffer übernommen.

"Alles super", schwärmte Hazard. "Wahnsinn", wunderte sich Verteidiger Tony Jantschke. "Fühlt sich gut an", konstatierte der sonst verhaltene Kapitän Lars Stindl. "Wir lassen uns von nichts aus dem Konzept bringen", sagte er angesichts des frühen Rückstands nach 22 Sekunden gegen Hannover. Anschließend war die Partie aber eine einseitige Angelegenheit. "Die Euphorie der Fans stimuliert uns", betonte Trainer Hecking. Das war eine zarte Anspielung auf die wiederkehrenden Pfiffe in der schwachen vergangenen Saison. Nach dieser Saison haben Hecking und Sportchef Max Eberl nun diese 4-3-3-Strategie ausbaldowert, die mit teils neuen Spielern überraschend schnell funktionierte.

Einen emotionalen und sportlichen Rückschlag mussten die Gladbacher allerdings hinnehmen, als sie erfuhren, dass sich ihr Innenverteidiger Matthias Ginter am Sonntagabend beim Frontalzusammenstoß mit dem Hannoveraner Noah Sarenren Bazee Augenhöhle und Kiefer gebrochen hat und länger ausfällt. Der 24-jährige Nationalspieler wird an diesem Dienstag operiert und dürfte den Borussen erst in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen.