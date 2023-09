Borussia Mönchengladbachs wilde Achterbahnfahrt beim 3:3 (0:3) im Sonntagsspiel bei Darmstadt 98 ließ Roland Virkus fassungslos zurück. Der Sportdirektor schwankte zwischen Wut und Lob. Er ärgere sich "kolossal" über Gladbachs schlechtesten Bundesliga-Start seit 2015, sagte Virkus er sei "angefressen" - trotz der Aufholjagd nach der Pause. Leistungsschwankungen nach dem großen Kaderumbruch werden die Borussia wohl noch länger beschäftigen. "Wir wussten, dass der Weg steinig werden kann; dass er so steinig wird, kann man nicht einkalkulieren", sagte Virkus kopfschüttelnd. Zum gruseligen Beginn des Spiels gegen den zuvor punktlosen Aufsteiger sagte er: "Wenn du so eine erste Halbzeit spielst, fehlen mir die Worte", man habe sich mit einer "unterirdischen Zweikampfquote auffressen" lassen. Dass Gladbach später "Charakter" zeigte, lag auch am umstrittenen Platzverweis gegen Darmstadts Matej Maglica (49./Hand). Danach kippte die Partie.