Das wilde Gladbacher 3:3 in Frankfurt beinhaltet Zorn auf den Schiedsrichter, Spekulationen um die Zukunft von Trainer Rose - und einen Dreierpack des Kapitäns, der in der Schlussphase willensstark vorangeht.

Von Frank Hellmann, Frankfurt

Auf einmal schossen gleich mehrere Fußbälle in der Frankfurter Arena so hoch in die Luft wie sonst nur Raketen zu Silvester. Kaum hatte der Mönchengladbacher Kapitän Lars Stindl in einem bemerkenswerten Kraftakt noch unverhofft das 3:3 bei Eintracht Frankfurt gerettet, schon jagte die Mönchengladbacher Bank einige der umher liegenden Kunststoffkugeln gen Nachthimmel. Mag Feuerwerk in diesem Corona-Jahr auf öffentlichen Plätzen streng verboten sein, so war gegen diese Art von Freudenausbruch nichts einzuwenden. Zumal die teuren LED-Strahler, die neuerdings den Frankfurter Oberrang in Rotlicht tauchen, durch die unbekannten Flugobjekte nicht in Gefahr gerieten.

Die vorweihnachtliche Explosion der Borussia-Gefühle war gut verständlich. Erst fühlten sich die Gäste krass benachteiligt, dann lagen sie bis zur 90. Minute 1:3 im Hintertreffen - bis Stindl seine vorzeitige Bescherung vollendete: Bereits sein hart wie platziert getretener Freistoß zur frühen 1:0-Führung (14.) genügte höchsten Ansprüchen. Dann verwandelte der nimmermüde Offensivallrounder einen Elfmeter zum 2:3-Anschluss, und in der fünften Minute der Nachspielzeit köpfelte er die Kugel im zweiten Versuch entschlossen zum Ausgleich über die Linie. Dieses finale furioso der Fohlenelf übertünchte eine ansonsten fahrige Vorstellung. "Am Ende war es eine absolute Willensleistung", sagte der Drei-Tore-Mann Stindl nach der Achterbahnfahrt im Frankfurter Stadtwald.

"Lars ist ein toller Kapitän, der vorangeht", lobte Trainer Marco Rose und stellte Stindl als "wichtigen Faktor" heraus. Der Kapitän kann sich trotz des prächtigen Potenzials von Spielern wie Marcus Thuram, Breel Embolo oder Alassane Plea seiner Wertschätzung am Niederrhein sicher sein. Aktuell hat der 32-Jährige sieben Bundesliga-Treffer auf dem Konto - das besagte Trio zusammen nur sechs. Auch wettbewerbsübergreifend sind die meisten Gladbacher Scorerpunkte beim elfmaligen Nationalspieler angesiedelt, der den Spaßverderber für die seit neun Spielen sieglose Eintracht gab.

Ohne die gelb-rote Karte gegen seinen Kapitän David Abraham (82.), konstatierte Frankfurts Trainer Adi Hütter zerknirscht, "hätten wir das Spiel zu 100 Prozent gewonnen". Seine Mannschaft wäre dann auch dafür belohnt worden, dass sich Aymen Barkok bei seinem Solo zum 3:1 für den Jay-Jay-Okocha-Gedächtnispreis bewarb: Der Straßenkicker aus der Frankfurter Nordweststadt düpierte die Gladbacher in dieser Szene wie früher übergewichtige Mitspieler auf dem Bolzplatz.

Die Gäste haderten allerdings vor allem mit den Umständen beim 1:2 (24.) durch André Silva. Bei einer Freistoßausführung in der Frankfurter Hälfte rollte der Ball noch - statt zu ruhen. "In meinen Augen geht das nicht. Mir wurde das schon hunderttausend Mal abgepfiffen. Was so ein Tor im Fußball verändert, muss man keinem erklären", schimpfte Gladbacher Weltmeister Christoph Kramer. Die Regel, dass der Videoassistent in besagter Szene gar nicht hätte eingreifen dürfen, weil ein falsch ausgeführter Freistoß nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, selbst wenn ein Tor daraus folgt, geißelte Kramer als "absoluten Wahnsinn".

Sein Trainer Rose hingegen wirkte nach Abpfiff nicht annähernd so aufgebracht. Mit dem sechsten Unentschieden im Ligabetrieb hatte er schnell seinen Frieden geschlossen: "Über diese Punkteteilung sind wir ausnahmsweise mal froh." Diese fast schon unterkühlte Analyse nach einer hitzigen Partie könnte auch mit den Gerüchten um seine eigene Zukunft zu tun gehabt haben. Borussia Dortmund soll bereits erste Kontakte geknüpft haben, um den gebürtigen Leipziger nächsten Sommer als Trainer zu gewinnen - für ein BVB-Team, in dem auch ehemalige Gladbacher wie Mahmoud Dahoud, Thorgan Hazard oder Marco Reus spielen.

Rose, 44, ließ sich in mehreren Interviews nicht locken und wiederholte gebetsmühlenartig, gerade "jedes Korn an Energie" für die nächsten Aufgaben zu benötigen: Samstag geht es in der Bundesliga gegen Hoffenheim weiter, dann noch im DFB-Pokal zum Südwest-Regionalligisten Elversberg. Sein Fokus sei daher gerade ein anderer als das Dortmund-Geraune, betonte Rose: "Ich nehme die Aufgeregtheit nicht wahr, weil ich mich damit nicht beschäftige." Dass er seinen offenbar mit einer Ausstiegsklausel versehenen Vertrag bis Sommer 2022 erfülle, sagte Rose aber nicht.

Sportdirektor Max Eberl geht hingegen "zu 99 Prozent" von einem Verbleib seines Trainers aus. Mittlerweile sei auch die Borussia aus Mönchengladbach ein spannender, interessanter Verein, betonte Eberl: "Den Schritt davon weg zu machen, das muss schon ein ganz großer Schritt sein. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, jeder ist seines Glückes Schmied. Er hat Vertrag, und wir sind erfolgreich." Die 99 Prozent waren dennoch eine mutige Aussage, an die Eberl irgendwann mal erinnert werden könnte.