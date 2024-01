Offensivspieler Shio Fukuda rückt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in den Profikader auf. Das teilte Sportdirektor Nils Schmadtke am Dienstag mit. "Für Shio ist das eine Belohnung für seine bisher gezeigten Leistungen, für unsere Talenteförderung ist es eine Auszeichnung, und uns allen zeigt es, in welche Richtung wir wollen", sagte Schmadtke. Der 19 Jahre alte japanische Angreifer war vor einem Jahr aus seiner Heimat an den Niederrhein gewechselt und seitdem in der Gladbacher A-Jugend und im Regionalligateam im Einsatz. "Shio hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gezeigt: ob im Talente-Training, in den Spielen mit der U23 oder im Training mit den Profis. Wir hatten Shio immer im Auge", sagte Schmadtke über den Angreifer, der in der Regionalliga West in dieser Saison in 13 Spielen fünf Tore erzielte.