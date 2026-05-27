Nach dem tröstlichen letzten Spiel einer missratenen Saison, nach einem 4:0 gegen die TSG Hoffenheim, hatte Borussia Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder auf die Frage nach der Zukunft des nicht ganz unumstrittenen Trainers Eugen Polanski noch gesagt: „Wir halten jetzt mal kurz inne und nehmen uns die Zeit, ein paar Dinge zu besprechen.“

Elf Tage später saß Schröder am späten Mittwochnachmittag in einer digitalen Medienrunde und verkündete als Ergebnis des Innehaltens und Besprechens das weitere Vertrauen in den 40 Jahre alten Coach: „Wir haben uns entschieden, mit Eugen in die neue Saison zu gehen. Das Grundvertrauen ist da, es besser machen zu können.“

Ein „Weiter so“ sei das allerdings nicht, betonte Schröder. „Wir müssen nächste Schritte gehen, wir werden den Kader umbauen und werden auch rund um Eugen das Team verändern.“ Schröder relativierte: „Eugen hatte keine Saison-Vorbereitung und war ein Trainer ohne Bundesliga-Erfahrung, jeder hat mal angefangen – aber das ist kein Experiment, wir sind von ihm überzeugt.“

Polanski, zuvor Trainer der Regionalliga-Mannschaft, hatte am 15. September 2025 vom entlassenen Gerardo Seoane übernommen. Über acht Monate hinweg zeigte die Mannschaft anschließend stark schwankende Leistungen. Ende April auf der Mitgliederversammlung nannte der Präsident Rainer Bonhof die Saison ein „Scheißjahr“.

Gladbach hat die Spielzeit mit 38 Punkten auf Platz zwölf beendet. Das war nach 2023/24 (34 Punkte) die zweitschlechteste Saison der vergangenen 15 Jahre. In 31 Spielen unter Polanski gab es neun Siege, zehn Unentschieden und zwölf Niederlagen. Das macht 37 Punkte und 1,2 Punkte pro Spiel. In den vier vorherigen Spielzeiten betrugen die Punktschnitte unter Seoane 1,5 (24/25) und 1,0 (23/24), unter Daniel Farke 1,3 (22/23) und unter Adi Hütter 1,5 (21/22). Unter Polanski hatte Gladbach den zweitschlechtesten Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Sein Vertrag gilt bis 2028.