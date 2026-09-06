Nach den beiden Niederlagen gegen Freiburg und Elversberg kommt die Frage auf, ob die Verlängerung mit Trainer Polanski eine gute Idee war. Und die Zersetzungsprozesse werden ausgerechnet vom Kapitän befeuert.

Borussia Mönchengladbach hat jetzt einen Escape-Room. Im Vereinsmuseum im Borussia-Park haben sie die alte Bökelberg-Geschäftsstelle nachgebaut. Durch das Lösen von Rätseln muss darin möglichst schnell der Ausgang gefunden werden. Man bucht so ein Event als Gruppe.