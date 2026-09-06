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MeinungSaisonstart unter Coach PolanskiZweifel schon nach zwei Spieltagen

Kommentar von Ulrich Hartmann

Lesezeit: 2 Min.

Setzt auf „Schock-Therapie“: Borussia-Trainer Eugen Polanski, hier mit Stürmer Nicholas Kühn.
Setzt auf „Schock-Therapie“: Borussia-Trainer Eugen Polanski, hier mit Stürmer Nicholas Kühn.
David Inderlied/dpa

Nach den beiden Niederlagen gegen Freiburg und Elversberg kommt die Frage auf, ob die Verlängerung mit Trainer Polanski eine gute Idee war. Und die Zersetzungsprozesse werden ausgerechnet vom Kapitän befeuert.

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