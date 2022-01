DFB-Pokal in Hannover:Gladbach ist die Mogelpackung der Saison

Von Ulrich Hartmann

"Ich bin sehr sauer", sagte Adi Hütter. Er sagte es ganz ruhig. Er hatte kein hochrotes Gesicht. Er benutzte keine Kraftausdrücke. Man merkt dem Trainer von Borussia Mönchengladbach eigentlich nie an, wie er sich gerade fühlt. Man muss ihm schon glauben, wenn er sagt, dass er sauer sei, und der Anlass dazu war ja auch durchaus gegeben.

Gladbach hatte das DFB-Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten Hannover 96 mit 0:3 verloren. Die Blamage fällt noch schlimmer aus, wenn man weiß, dass Gladbach das Spiel auch 0:6 hätte verlieren können. Es ist noch immer dieselbe Mannschaft, die vor 15 Monaten Inter Mailand und Real Madrid Punkte abgeluchst und zwei Mal Schachtor Donezk düpiert hat. Dieselbe Mannschaft die damals unter dem Trainer Marco Rose den Einzug ins Achtelfinale der Champions League mit überschwänglichen Tänzen zelebriert hat. Dieselben Spieler.

Doch am Mittwochabend in Hannover wirkten diese Spieler schon wieder blass, lethargisch und ambitionslos. Es sind dieselben matten Fußballer, die von den vergangenen acht Pflichtspielen sechs verloren haben, die in der Bundesliga nur noch gegen den Abstieg kämpfen und nun die große Chance verstreichen ließen, in einem Pokalwettbewerb ohne übermächtige Favoriten den ersten Titel seit 27 Jahren für diesen Verein zu gewinnen. "Ich versteh's einfach nicht", sagte nach dem Spiel der Kapitän Lars Stindl. Auch ihm war die große Verzweiflung nur bedingt anzumerken. Man musste ihm schon glauben, wenn er sagte, dass ihm das Verständnis fehle.

Stindl fehlt jedes Verständnis für die Leistung seiner Gladbacher

Es gibt bei Borussia Mönchengladbach zurzeit nur einen Mann, dem man die Verzweiflung wirklich körperlich anmerkt. Am Tag vor dem Pokalspiel hatte der Sportdirektor Max Eberl in der Pressekonferenz den Eindruck erweckt, als wolle er sich gleich vom Podium stürzen. Der sonst so redselige Niederbayer hatte sich nur ganz wenige Wörter herausgepresst, hatte den Trainer Adi Hütter zwei Mal versehentlich "Dieter" genannt und machte einen bedenklichen Eindruck.

Muss man sich um Adi Hütter Sorgen machen, wenn sein Vorgesetzter ihn Dieter nennt? Ob er Angst um seinen Job habe, wurde Hütter nach der Blamage in Hannover gefragt. "Nein", hat er kurz, knapp und emotionslos geantwortet. Das musste man dem Österreicher, vor gerade mal einem halben Jahr für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt verpflichtet, einfach mal so glauben.

"Wir haben uns in der Winterpause lange unterhalten und dachten eigentlich, wir hätten einen Schritt nach vorne gemacht", sagte Stindl. Das erste Spiel nach diesem analytischen Gespräch gewannen die Gladbacher beim FC Bayern zwar mit 2:1, aber schon das zweite verloren sie gegen Bayer Leverkusen mit 1:2 und nach dem 0:3 in Hannover steht die Borussia jetzt wieder dort, wo sie nach den vier kapitalen Niederlagen vom Ende des vergangenen Jahres gestanden hatte (1:4 in Köln, 0:6 gegen Freiburg, 1:4 in Leipzig, 2:3 gegen Frankfurt).

Das Problem ist, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass ein neuer Trainer momentan irgendetwas verbessern könnte. Gladbach braucht eine erneuerte Mannschaft. Die dem Fortgang geweihten Schlüsselspieler Denis Zakaria, Marcus Thuram, Alassane Pléa und Matthias Ginter (der in Hannover wieder von Beginn an mitspielte) können dieser Mannschaft keinen emotionalen Input mehr geben. "Wir waren ziemlich überrascht, wie wenig Gegenwehr Mönchengladbach gezeigt hat", sagte der Hannoveraner Spieler Sebastian Kerk perplex. Beim Gegner stand zwar Gladbach drauf, aber da ist kein Gladbach mehr drin. In der Lebensmittelindustrie wird jedes Jahr die "Mogelpackung des Jahres" entlarvt. In der Bundesliga ist das in dieser Saison Borussia Mönchengladbach.

Am Samstag empfangen die Gladbacher in der Bundesliga mit Union Berlin eine Mannschaft, die den Begriff der "intrinsischen Motivation" so vorbildlich wie kaum eine andere demonstriert. Damit sich Fußballer in jedem Spiel optimal selbst motivieren können, bedarf es allerdings einer reinen Luft im Kader, und das scheint bei der Borussia derzeit nicht der Fall zu sein. Seit der vormalige Trainer Rose seinen Abschied zu Borussia Dortmund vor einem Jahr erst angekündigt und drei Monate später vollzogen hat, geht dieser Mannschaft immer mehr die Puste aus. Und der neue Trainer Hütter findet dagegen kein Mittel.

"Am Samstag müssen wir die richtigen elf Spieler aufstellen, die die Situation annehmen und ganz klar dagegensteuern", sagt Hütter. Man hört da deutlich heraus, dass das eine verzwickte Aufgabe wird in den Trainingseinheiten der zweiten Wochenhälfte. Ob ein Ginter spielt oder nicht, ein Neuhaus, ein Thuram oder ein Herrmann - die so häufig diskutierten Personalien scheinen gar keine Rolle mehr zu spielen. Gladbach wird versuchen müssen, die Saison anständig zu beenden, die Klasse zu halten und im Sommer einen Neuanfang zu probieren.