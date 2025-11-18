Zum Hauptinhalt springen

Borussia MönchengladbachPolanski erhält Vertrag bis 2028

Vom Interims- zum Cheftrainer: Eugen Polanski.
Vom Interims- zum Cheftrainer: Eugen Polanski. (Foto: David Inderlied/dpa)
  • Borussia Mönchengladbach befördert Eugen Polanski vom Interimstrainer zum Cheftrainer und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus.
  • Der 39-Jährige übernahm nach Gerardo Seoanes Entlassung und führte den Verein mit drei Pflichtspielsiegen von Platz 18 auf Rang zwölf.
  • Polanski feierte zuletzt Siege gegen St. Pauli und Köln in der Liga sowie gegen Karlsruhe im DFB-Pokal-Achtelfinale.
Nach dem Aufwärtstrend in der Bundesliga bindet Borussia Mönchengladbach den bisherigen Interimstrainer Eugen Polanski langfristig.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt bei der Trainerfrage langfristig auf Eugen Polanski. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, erhält die bisherige Interimslösung an der Seitenlinie einen Vertrag bis 2028. Der 39-Jährige hatte im Anschluss an die Entlassung von Gerardo Seoane nach dem dritten Spieltag übernommen und zuletzt mit der Borussia drei Pflichtspielsiege in Serie gefeiert.

„Eugen hat uns von Beginn an mit seinen inhaltlichen und charakterlichen Qualitäten überzeugt, und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können“, sagte Sportchef Rouven Schröder.Nach fünf sieglosen Spielen zum Auftakt schaffte Polanski mit den jüngsten Erfolgen beim FC St. Pauli (4:0) und im Derby gegen den 1. FC Köln (3:1) in der Liga die Trendwende, führte den strauchelnden Traditionsverein von Platz 18 auf Rang zwölf. Zudem zog er mit der Borussia durch ein 3:1 gegen den Karlsruher SC in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

„Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir diese Aufgabe bei meinem Heimatverein bedeutet. Cheftrainer bei Borussia zu sein, bereitet mir unheimlich Freude und erfüllt mich mit Stolz“, sagte Polanski, der zuvor die U23 des Klubs trainiert hatte.

Für Polanski ist es die erste Trainerstation im Profibereich. Während seiner aktiven Karriere, die er im Sommer 2018 beendete, hatte er unter anderem 44 Bundesliga-Spiele für die Borussia absolviert.

