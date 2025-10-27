Zum Hauptinhalt springen

Podcast „Und nun zum Sport“Tabellenletzter der Liga: „Gladbach ist zusammengefallen wie ein Kartenhaus“

Sehnsüchte nach früheren Zeiten und Verfehlungen in der Gegenwart: Borussia Mönchengladbach erlebt gerade einen verheerenden Niedergang – Fragen zu Personal, Strategie und sportlicher Ausrichtung des Klubs vom Niederrhein.

Von Ulrich Hartmann und Jonas Beckenkamp

Auf der Pressekonferenz nach dem 0:3 gegen die Bayern versuchte Gladbach-Trainer Eugen Polanski das Positive zu sehen: Die Borussia hatte es aus seiner Sicht nicht so schlecht gemacht. Eine Halbzeit lang stand es trotz Unterzahl 0:0, aber danach ging dann doch einiges schief: ein verschossener Elfer, drei Gegentore, wenig Gegenwehr – damit steht Mönchengladbach weiter am Tabellenende der Bundesliga.

Wie kam es zum Niedergang dieses Traditionsklubs, der 2021 noch in der Champions League spielte? Was erhofft man sich am Niederrhein von den neuen Protagonisten Polanski und Rouven Schröder? Und warum hat man den Eindruck, dass der Mannschaft zunehmend prägende Figuren fehlen? Auf diese Fragen gibt es bei „Und nun zum Sport“ Antworten. Moderator Jonas Beckenkamp unterhält sich in dieser Ausgabe mit Uli Hartmann, dem SZ-Korrespondenten aus dem Fußballwesten.

