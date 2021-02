Der FC Augsburg hat László Bénes vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach bis Saisonende ausgeliehen. Der 23 Jahre alte Slowake, der bisher drei Länderspiele bestritten hat, nahm bereits am Montag das Training in Augsburg auf. In Mönchengladbach läuft sein Vertrag bis Juni 2024.