Breel Embolo ist in dieser Saison mit einfallsreichem Auslassen von Torchancen aufgefallen. Beim 1:0 in Bielefeld trifft er zum ersten Gladbacher Sieg seit November.

Von Ulrich Hartmann

Die Fußballer von Borussia Mönchengladbach freuen sich schon auf ihre beiden Champions-League-Achtelfinalspiele gegen Manchester City Ende Februar und Mitte März. Aber bis dahin müssen sie in der Bundesliga noch hart daran arbeiten, sich in die Nähe jener vier Plätze zurückzuspielen, die auch in der nächsten Saison wieder für einen Start in der Champions League berechtigen. Nach zuvor nur einem Sieg aus sieben Bundesliga-Partien gewannen sie am Samstag bei Arminia Bielefeld erstmals seit Ende November (gegen Schalke) wieder eine Ligapartie. Das 1:0 (0:0) beim ostwestfälischen Abstiegskandidaten fiel trotz drückender spielerischer Überlegenheit in Zahlen allerdings ziemlich mau aus. Den Siegtreffer erzielte Breel Embolo in der 58. Minute.

Gladbachs Trainer Marco Rose mochte sich über die vielen vergebenen Torchancen seiner Mannschaft allerdings nicht beschweren. "Klar hätten wir auch vier schießen können", sagte er in der Pressekonferenz, "aber das machen wir im Moment eben nicht." Umso mehr lobte er "eine sehr ansprechende Mannschaftsleistung". Vom seit Samstag in vierwöchiger privater Auszeit befindlichen Sportdirektor Max Eberl habe er per Textnachricht nach dem Schlusspfiff einen Glückwunsch aufs Handy bekommen, verbunden mit dem Hinweis, dass Eberl die Fernansicht der Partie entspannter genossen hätte, wenn der Borussia ein zweites Tor gelungen wäre. Auf die Frage, ob er wisse, wo der Sportchef sich aufhalte und das Spiel verfolgt habe, antwortete Rose: "Nein".

Dass es bis zur Halbzeit noch 0:0 gestanden hatte, war enttäuschend gewesen für massiv überlegene Gladbacher. 60 Prozent Ballbesitz, 13 Abschlüsse, zehn Ecken und zwei verheißungsvolle Freistöße hatten sie in den ersten 45 Minuten nicht zu einem Treffer verwenden können. Am dichtesten dran waren Patrick Herrmann mit einem Abseitstreffer (3.) und Embolo mit einem Pfostenschuss (6.). Und Bielefeld? "Wir waren noch im Winterurlaub", klagte zur Pause Sportdirektor Samir Arabi bei Sky. "Chaos", hatte der Trainer Uwe Neuhaus vor der Pause im eigenen Team gesehen. "Ein Unding", wetterte Torwart Stefan Ortega nach dem Spiel.

Gladbach musste (und muss auch noch bis zum 30. Januar bei Union Berlin) auf seinen Angreifer Marcus Thuram verzichten, der für degoutanten Speichelflug in der vorangegangenen Ligapartie gegen Hoffenheim für fünf Spiele (plus eines zur Bewährung) gesperrt worden war. Weil überdies Alassane Plea zunächst geschont wurde, weil er nach Oberschenkelzwicken noch nicht wieder fit ist für die volle Spielzeit, durfte von Beginn an Embolo spielen, der im Laufe dieser Saison durch das einfallsreiche Auslassen von Torchancen aufgefallen war und diesen Eindruck zunächst auch in Bielefeld verstärkte. Bis zur 58. Minute.

Dann erlief der Schweizer einen langen, hohen und aus der eigenen Spielhälfte geschlagenen Ball vom erstmals seit zwei Monaten wieder in der Startelf befindlichen Jonas Hofmann und schloss erfolgreich zum 1:0 nach einem Solo ab, in dem er sich gegen Bielefelds Innenverteidiger Amos Pieper durchgesetzt hatte. Es war sein dritter Saisontreffer. "Sein Tor macht er mit maximaler Konsequenz", lobte ihn Rose später.

Am Ende hatten die Bielefelder sogar noch die besseren Chancen und wären beinahe noch zum Ausgleich gekommen, doch auch ihnen fehlte das Zwingende bei den Abschlüssen. "Ein Unentschieden wäre nicht gerecht gewesen", räumte der Trainer Neuhaus ein, lobte seine Mannschaft aber zumindest dafür, "Moral aufgebracht und am Ende noch alles versucht" zu haben. Mit der zehnten Niederlage im 14. Saisonspiel verbleibt die Arminia auf dem Relegationsrang.