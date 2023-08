Geht so nicht der Ball kaputt? Der neue Gladbach-Trainer Gerardo Seoane macht es sich im Trainingslager in Rottach-Egern bequem.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Im Graubereich zwischen Euphorie und Trübsal, zwischen Beethovens Götterfunken und Mozarts Requiem, zwischen Torschrei und Abstiegsgeheul können größere Menschenansammlungen bisweilen auch diffuse Klänge der Unentschlossenheit erzeugen. Zu hören war etwa eine ängstlich anmutende Zuversicht jüngst im Borussia-Park zu Mönchengladbach, wo anlässlich der Generalprobe zur neuen Saison der Stadionmoderator das Publikum erwartungsfroh anfeuernd fragte, ob es sich auf die neue Saison freue, und ungefähr 13 000 Menschen aus allenfalls halber Kehle antworteten: "Jå!?"

Man muss sich diesen Laut vorstellen wie ein schwedisches A, ausgesprochen mit halboffenem Mund und halboffenem Optimismus, mit einem Ausrufe- und einem Fragezeichen gleichzeitig. Gladbachs Sympathisanten wussten weder vor noch nach einem 2:2 gegen den französischen Erstligisten SC Montpellier so recht, was sie in den kommenden Monaten von ihrer Fohlenelf erwarten dürfen und ob die partiell umgestaltete Mannschaft den Niedergang der jüngsten zweieinhalb Jahre aufzuhalten vermag. Stellvertretend für alle skeptischen Fans formulierte Borussias Pfostenbruch-Legende Herbert Laumen, am kommenden Freitag 80 Jahre alt, in der Westdeutschen Zeitung: "Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Angst um die Borussia."

Die ketzerische Frage am Niederrhein lautet, warum es dem neuen Trainer Gerardo Seoane besser als seinen Vorgängern Adi Hütter und Daniel Farke gelingen sollte, Gladbachs Absturz aufzuhalten. Der Kader wurde ja nur notdürftig modifiziert. Wichtigste Aufgabe für den 44 Jahre alten Luzerner scheint zu sein, wieder eine gewisse Disziplin in die Truppe zu bringen, deutsch-schweizerische Tugenden der Leidenschaft und der Zuverlässigkeit sozusagen, denn daran hat es in den vergangenen beiden Spielzeiten gemangelt. Mancher Fußballer schien mit seinen Gedanken und dem Herzen bereits woanders zu sein, im Verein fiel im Sommer des vergangenen Jahres hinter vorgehaltener Hand mal der Begriff "Trümmertruppe".

Detailansicht öffnen Sie müssen es bei Gladbach jetzt richten: Geschäftsführer Roland Virkus (links) und Trainer Gerardo Seoane. (Foto: Norbert Jansen / Fohlenfoto/Imago)

Den Wiederaufbau muss seit dem plötzlichen Fortgang des Sportdirektors Max Eberl im Januar 2022 sein kurzerhand einberufener Nachfolger Roland Virkus gestalten. Doch dessen Kreativspielraum ist begrenzt durch auslaufende Spielerverträge und finanzielle Limits des von der Corona-Krise gebeutelten Klubs. Die Weggänge der Spieler Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Lars Stindl (Karlsruher SC), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Marcus Thuram (Inter Mailand) und Jordan Beyer (FC Burnley) eröffnen trotz einer Qualitätsminderung die Chance auf einen Neuanfang. An ihre Stelle rücken die Innenverteidiger Maximilian Wöber (ausgeliehen von Leeds United) und Fabio Chiarodia (Werder Bremen) sowie die neuen Angreifer Franck Honorat (Stade Brest) und Tomas Cvancara (Sparta Prag) in prägende Rollen.

So befreit lachen hat man Gladbacher Fußballer lange nicht gesehen

Der neue Sportdirektor Nils Schmadtke sagt, er spüre in der Mannschaft "positive Vibes", was der Klub im Netz damit videobebildert, dass er seine ausgelassenen Fußballer im Sommercamp eine spritzige Wasserschlacht auf dem Tegernsee hat aufführen lassen. So befreit lachen hat man Gladbacher Fußballer lange nicht gesehen, aber man muss erst mal abwarten, ob die Freude bis zum kommenden Freitagabend überdauert, wenn die Borussen ihr Erstrunden-Pokalspiel beim niedersächsischen Fünftligisten TuS Bersenbrück in Osnabrück austragen. Vor einem Ausscheiden ängstigt sich vermutlich nicht mal Herbert Laumen, zu achten sein wird aber auf die spielerische Qualität. Mehr als 10 000 Gladbacher Fans wollen zur Überprüfung mitreisen.

Es dräuen allerhand Unwägbarkeiten. Der Torwart Jonas Omlin, der Mittelfeldmann Florian Neuhaus und der Stürmer Cvancara waren zuletzt angeschlagen. Christoph Kramer, Kouadio Koné und Stefan Lainer fallen sogar länger aus. Seoane musste von Beginn an improvisieren - inklusive der Unwägbarkeit, ob Koné und der Abwehrchef Nico Elvedi überhaupt in Gladbach verbleiben. Bei beiden - vor allem bei Elvedi - ist ein Wechsel weiterhin denkbar.

Detailansicht öffnen Julian Weigl ist mit 27 Jahren einer der erfahrenen Profis bei der Borussia - er hat immerhin schon Stationen in München, Dortmund und Lissabon hinter sich. (Foto: Tom Weller/dpa)

Und so steht auch die sportliche Belegschaft noch ein bisschen ratlos da. "Ich kann auch noch nicht sagen, wie das erste Spiel laufen wird", sagt etwa der defensive Mittelfeldspieler Julian Weigl, 27, der über ziemliche Expertise verfügt und über den Gladbacher Status quo sagt: "Noch brauchen wir Abstimmung." Weigl ist erster Stellvertreter des neuen Kapitäns Omlin. Der Torwart sagt über Gladbachs Zustand eineinhalb Wochen vor dem Bundesliga-Start (beim FC Augsburg): "Wir sind noch immer auf Lösungssuche." So wechselte Seoane in den sechs Vorbereitungsspielen, von denen Gladbach immerhin keines verlor, zwischen Dreier- und Viererkette hin und her und beabsichtigt, damit auch in der Saison flexibel umzugehen. Als Schlüsselwort nennt der Schweizer jenen "Teamgeist", der bei der Borussia in der vergangenen Saison erschreckend oft als gruseliges Teamgespenst auftrat.

Diesbezüglich aber sind Omlin und Weigl tatsächlich richtig zuversichtlich. "Der Konkurrenzkampf ist jetzt größer", konstatiert Omlin, "und jeder hängt sich voll rein", berichtet Weigl. Aus beiden Aussagen klingt heraus, dass es da in der vergangenen Saison deutliche Defizite gegeben hat. "In der vergangenen Saison ist mir der Spaß das eine oder andere Mal regelrecht vergangen", sagte Legende Laumen der Lokalzeitung. Darauf wollen sie künftig achten bei Borussia Mönchengladbach: dass die Leute wieder Spaß haben.