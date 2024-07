Borussia Dortmund:Karim Adeyemi laut Medien vor Wechsel zu Juventus

Nationalspieler Karim Adeyemi vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Wie die italienische Tageszeitung Gazzetta dello Sport am Sonntag berichtete, soll sich der 22-Jährige bereits mit Juve geeinigt haben, die Klubs stehen demnach in Verhandlungen. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro. Adeyemi gilt als Wunschkandidat des neuen Juve-Trainers Thiago Motta, sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis Sommer 2027.