Schiedsrichter Felix Zwayer wird am Wochenende erstmals nach fast drei Jahren wieder eine Partie mit Beteiligung von Borussia Dortmund pfeifen. Wie der Deutsche Fußball -Bund (DFB) bekannt gab, leitet der 43-Jährige das Heimspiel des BVB am Samstag (18.30/Sky) gegen Eintracht Frankfurt.

Zwayer war seit seinem Einsatz beim Topspiel der Westfalen gegen Bayern München am 4. Dezember 2021 nicht mehr für eine Begegnung der Borussia eingeteilt worden. BVB-Star Jude Bellingham hatte Zwayer damals in einem Interview harsch attackiert und damit die Stimmung angeheizt. „Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was soll man da erwarten?“, sagte der Engländer dem norwegischen TV-Sender Viaplay.

Damit spielte Bellingham auf den Hoyzer-Skandal an, in dem auch der Name Zwayer gefallen war, und implizierte damit eine mögliche Manipulation. Bellingham wurde vom DFB-Sportgericht wegen seiner Aussagen mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro belegt, kam jedoch um eine Sperre herum. Zwayer indessen schlug öffentlich massiver Gegenwind entgegen. Der Schiedsrichter wurde massiv angefeindet, es gab gar Morddrohungen. Zwayer hatte sich als Reaktion vom Tagesgeschäft zurückgezogen, legte eine Pause als Referee ein. Zwischenzeitlich stand sogar ein Karriereende im Raum.