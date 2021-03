Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bleibt dem Fußball-Erstligisten Borussia Dortmund langfristig erhalten. Der 61-Jährige verlängerte am Montag seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2025. "In dieser außergewöhnlichen Situation war es ein Gebot der Stunde, da war ich mit Reinhard Rauball und dem Präsidialausschuss einig", sagte Watzke. Er habe aber dabei "die Bitte geäußert, dass die Herren, insbesondere Reinhard Rauball, auch die Bereitschaft zeigen, an Bord zu bleiben". Präsident Rauball ist bis 2022 gewählt. Watzke, der seit Dezember 2005 im Amt ist, hatte vor der Pandemie mit dem Gedanken gespielt, nach seinem bisherigen Vertragsende im Jahr 2022 seine Zeit beim BVB zu beenden. Unter Watzke gewann Dortmund je zweimal den Meistertitel und den DFB-Pokal.