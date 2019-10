Borussia Dortmund muss auch im DFB-Pokal-Heimspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) gegen Borussia Mönchengladbach auf Paco Alcácer verzichten. Der spanische Torjäger, der aufgrund von Problemen an der Achillessehne nicht zur Verfügung steht, ist zwar in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt, gehört aber noch nicht zum Kader. Noch offen ist das mögliche Comeback von Torwart Roman Bürki. Der an einem grippalen Infekt erkrankte Schweiz war zuletzt durch Marwin Hitz ersetzt worden. Ein Einsatz von Mario Götze, der sich am Samstag beim 0:0 im Revierderby bei Schalke 04 einen Haarriss im Knochen der Elle sowie eine Bänderdehnung im linken Handgelenk zugezogen hat, ist nach Vereinsangaben zumindest "nicht ausgeschlossen".

Trainer Lucien Favre steht nach den mauen BVB-Auftritten der vergangenen Wochen weiterhin unter Druck: "Es ist ein K.o.-Spiel. Wir müssen sehr clever spielen. Gladbach hat einen sehr guten Lauf", sagte Favre am Dienstag. Am vorvergangenen Wochenende hatte Dortmund die Gladbacher im Liga-Heimspiel 1:0 besiegt und damit für etwas Entspannung gesorgt. Mediale Gerüchte über seine Zukunft beim BVB beschäftigen Favre nach eigenen Aussagen weiterhin nicht: "Ich habe nicht viel Zeit, das zu lesen. Es bringt nichts, darüber zu sprechen. Ich gehe meinen Weg weiter", beteuerte er am Dienstag.