Von Ulrich Hartmann, Dortmund/München

"Lasst Euch überraschen!", hat der Sportdirektor Michael Zorc gesagt und ein bisschen geklungen wie der Moderator einer Zaubershow. Er war gefragt worden, ob Borussia Dortmund bis zum Ende der Transferperiode am Dienstag noch irgendwelche Wechsel avisiere. Seine Antwort klang verheißungsvoll. Die Menschen lieben Überraschungen, und Zorcs von einem Lächeln umspielte Vertröstung verstärkte die Erwartungen bloß noch.

Dass der BVB offenbar den portugiesischen Rechtsverteidiger Diogo Dalot, 22, von Manchester United zunächst ausleihen und später vielleicht kaufen will, wäre in der Überraschungsskala noch nicht die oberste Kategorie. Dort hinein passen vielmehr neuerliche Gerüchte über einen vielleicht doch noch kurzfristigen Abgang des Mittelstürmers Erling Haaland. Sollte Paris St.-Germain die möglicherweise zu erzielenden 170 Millionen Euro aus einem denkbaren Verkauf des Angreifers Kylian Mbappé an Real Madrid tatsächlich in Haaland reinvestieren wollen, hätten BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportchef Zorc nicht mehr lange Zeit, um zu entscheiden, ob man eine neunstellige Euro-Summe annähme. Oder ob man Haaland wahlweise im nächsten Sommer ziehen ließe, wenn der Norweger dem Vernehmen nach für eine vertraglich festgelegte Summe im hohen achtstelligen Bereich fortgehen dürfte.

Gegen derartige Spekulationen mit erheblichem Konjunktiv-Anteil steht unverändert die stählerne Aussage sämtlicher Dortmunder Würdenträger, wonach man Haaland in diesem Sommer keinesfalls mehr abgeben werde. Für heimliche Titelträume und selbst geringere Ziele beim BVB wäre der 21-Jährige unabdingbar. Das hat nicht zuletzt der 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend noch einmal eindrucksvoll gezeigt. Nachdem Munas Dabbur 42 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit den 2:2-Ausgleich für die Gäste erzielt hatte, jagte Haaland in der 53. Sekunde der Verlängerung den Ball zum 3:2 für die Dortmunder ins Netz. Anschließend tanzte er derart irre über den Rasen, als sei ihm bewusst, dass irgend ein Klub bereit wäre, eine neunstellige Summe für ihn zu bezahlen.

Es wäre aber eine wahrliche kapitale Überraschung, wenn der Borussia in der kommenden Woche auch noch eine transferbedingte Baustelle in der Offensive entstünde, wo sie eine solche - verletzungsbedingt - doch schon in der Defensive besitzt. Ohne Mats Hummels, Mateu Morey, Emre Can, Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz und Marcel Schmelzer musste der BVB gegen Hoffenheim spielen und kassierte im vierten Pflichtspiel zum vierten Mal mehr als ein Gegentor: zwei gegen Eintracht Frankfurt, drei im Supercup gegen Bayern München, zwei beim SC Freiburg und jetzt wieder zwei gegen Hoffenheim.

Für Titelträume ist die Balance in der Defensive zu wackelig

"Es gibt echt noch 'ne Menge, woran wir arbeiten müssen, aber der Sieg gibt uns dazu die Ruhe und die Zeit", sagte zum Beginn der zweiwöchigen Länderspielpause der neue Trainer Marco Rose. Wer freilich derart viele Gegentore zulässt, benötigt zum Gewinnen umso mehr eigene. Fünf gegen Frankfurt und drei gegen Hoffenheim waren dafür genug - nur je ein eigener Treffer gegen Bayern und in Freiburg bedeuteten hingegen Niederlagen. Mit einer solch wackeligen Balance braucht man von Titeln eher nicht zu träumen.

Gegen Hoffenheim spielte in der Innenverteidigung an der Seite von Manuel Akanji erneut der eigentlich im Mittelfeld beheimatete Axel Witsel. Auf die Außenpositionen waren immerhin die Stammkräfte Thomas Meunier und Raphael Guerreiro zurückgekehrt. Der Portugiese Dalot wäre hier eine tröstliche Alternative. Allerdings, so heißt es, wolle Manchester United ihn nur dann hergeben, wenn man selbst noch rechtzeitig einen Ersatz für ihn finde.

Eng könnte es beim BVB durch Witsels Versetzung auch vor der Abwehrkette bleiben, wo Mahmoud Dahoud als singulärer Sechser in einer Raute derzeit nahezu alternativlos ist. Thomas Delaney wurde auf eigenen Wunsch an den FC Sevilla verkauft, und Can steht wegen Muskelverletzung, die offenbar schwerer als gedacht ausfällt, womöglich für mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Mit dem Nationalspieler fehlt dem BVB in der Defensive ausgerechnet jene Physis, die ihm angesichts der neun Gegentreffer binnen vier Pflichtspielen zuletzt gefehlt hat.