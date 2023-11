Die scharfen Sätze von BVB-Angreifer Niclas Füllkrug nach der Niederlage in Stuttgart rücken Edin Terzic in den Fokus. Der Coach wirkt ratlos beim 1:2 - doch auch beim Kader stellt sich die Qualitätsfrage.

Von Freddie Röckenhaus

Ob Niclas Füllkrug klar war, was Worte auslösen können, nach so einem völlig verkorksten Fußballspiel? Wahrscheinlich schon. Intelligent und erfahren genug ist er dafür. Nach der katastrophalen Vorstellung von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart ist die Spielfeldrand-Kritik des Nationalstürmers jedenfalls in aller Munde. Und Füllkrugs Begriff vom "falschen Ansatz", mit dem seine Mannschaft den geradezu furchtbar überlegenen Stuttgartern begegnet sei, lässt wenig Spielraum für Interpretation. Wer legt den "Ansatz" fest - wenn nicht der Trainer?