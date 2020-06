Bleibt in Dortmund: Torwart Roman Bürki.

Der Schweizer bindet sich für mehrere Jahre an die Westfalen. Das DFB-Pokalfinale der Frauen findet weiter in Köln statt. Real Madrid siegt hoch und setzt Barcelona unter Druck.

Bundesliga, BVB: Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Stammtorwart Roman Bürki verlängert. Der Schweizer dehnte sein 2021 auslaufendes Arbeitspapier um zwei Jahre bis Sommer 2023 aus. Beide Parteien hatten bereits am vergangenen Wochenende von einer mündlichen Einigung berichtet, nun ist der neue Vertrag auch schriftlich fixiert.

"Wir freuen uns, dass in Roman Bürki einer der konstantesten Torhüter der Bundesliga weiterhin bei uns zwischen den Pfosten steht. Damit ist eine wichtige Position langfristig und exzellent besetzt", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Der 29-Jährige selbst sagte: "Ich fühle mich bei Borussia Dortmund sehr wohl und spüre das Vertrauen der Verantwortlichen, des Trainers und der Mitspieler." Bürki war 2015 vom SC Freiburg nach Dortmund gekommen. Seitdem absolvierte er 206 Pflichtspiele für die Borussia und blieb dabei 75-mal ohne Gegentreffer.

Fußball, DFB-Pokal: Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird auch in den kommenden drei Jahren in Köln stattfinden. Darüber hinaus vereinbarten der DFB und die Stadt Köln eine "optionale Verlängerung" der Zusammenarbeit bis 2025. Das Endspiel der Frauen wird seit 2010 dort ausgetragen, zuvor fand die Partie immer unmittelbar vor dem Männerfinale in Berlin statt. "Die vergangenen zehn Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, warum der Standort Köln optimal für die Austragung des DFB-Pokalfinals der Frauen ist: ein tolles Stadion, eine eindrucksvolle Atmosphäre, ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie und der sportliche Reiz eines Endspiels", sagte DFB-Präsident Fritz Keller.

Für Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist das Finale in Köln "längst zur Tradition" geworden: "Der Finaltag ist jedes Mal ein großes Fest des Frauenfußballs." Nur in diesem Jahr wird es etwas anders sein. Das Finale zwischen dem frisch gekürten deutschen Meister VfL Wolfsburg und der SGS Essen am 4. Juli muss wegen der Corona-Pandemie wie alle anderen Partien im deutschen Fußball vor Geisterkulisse ausgespielt werden.

Fußball, DFB: Präsident Fritz Keller übernimmt den Jury-Vorsitz für den Julius Hirsch Preis. Nach dem Rücktritt von Ex-Präsident Reinhard Grindel im April 2019 hatte zunächst Eberhard Schulz kommissarisch den Vorsitz übernommen. Gemeinsam mit Keller sind auch DFL-Geschäftsführer Christian Seifert und Julia Hirsch als Ur-Enkelin des Namensgebers neu in der Jury. Mit dem Preis werden seit 2005 Personen, Initiativen und Vereine ausgezeichnet, die sich beispielsweise gegen Rassismus und Antisemitismus engagieren und sich für Vielfalt einsetzen.

Fußball, La Liga: Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid übt im Titelrennen weiter Druck auf den Erzrivalen FC Barcelona aus. Die Königlichen gewannen am späten Donnerstagabend gegen den FC Valencia mit 3:0 (0:0) und holten im zweiten Spiel nach der Corona-Zwangspause den zweiten Sieg. Der Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona beträgt weiterhin nur zwei Punkte, die Katalanen müssen schon am Freitagabend beim drittplatzierten FC Sevilla antreten. Karim Benzema (61./86.) und Marco Asensio (74.) sorgten mit ihren Treffern in der zweiten Hälfte für Reals Sieg. Valencias Lee Kang-in sah kurz vor Schluss wegen harten Foulspiels die rote Karte (89.).

Vier Tage nach dem lockeren Sieg gegen Abstiegskandidat SD Eibar (3:1) wurde Real gegen den Europa-League-Kandidaten nur vor der Pause härter gefordert. Nationalspieler Toni Kroos, gegen Eibar noch Torschütze, kam wiederholt zum Abschluss, ins Netz trafen in der ersten Halbzeit aber nur die Gäste: Das Tor von Rodrigo Moreno wurde nach langem Studium der Videobilder wegen Abseits nicht gegeben (24.). Nach Wiederanpfiff übernahm Real deutlicher die Kontrolle.