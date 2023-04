Borussia Dortmund geht laut Sportdirektor Sebastian Kehl mit einer offensiven Zielsetzung in den Endspurt der Bundesliga: "Wir wollen Meister werden!", sagte Kehl den Ruhr Nachrichten erstmals in dieser Deutlichkeit: "Es sind nur zwei Punkte Rückstand auf den FC Bayern." Ein Vorteil für den BVB, der zuletzt beim verspielten Sieg in Stuttgart (3:3) einen herben Dämpfer erlitt: Vier der letzten sechs Saisonspiele finden im eigenen Stadion statt, das erste am Samstag (18.30 Uhr) gegen Frankfurt: "Wir sind das heimstärkste Team der Liga und jederzeit in der Lage, eine Serie zu starten", betonte Kehl. Der BVB sei zu diesem späten Zeitpunkt der Saison so nah dran am Titel, wie "seit Jahren nicht mehr. Aber wir sind gut beraten, uns nicht selbst wieder ein Bein zu stellen."