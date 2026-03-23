Die Überraschung des Bundesliga -Wochenendes kam aus Dortmund. Am Samstag erst sportlich, weil die Mannschaft von Trainer Niko Kovac aus einem 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV gemacht hat. Und dann am Sonntag auch personell, als der BVB die Mitteilung verschickte, dass er sich von Sportdirektor Sebastian Kehl trennt, der erst prägender, erfolgreicher Spieler war, bevor er als Leiter des Lizenzspieler-Bereichs ins Management wechselte und später zum Sportdirektor aufstieg.

Wieso wollten die Chefs die Umgestaltung der Mannschaft lieber nicht mehr in seine Verantwortung legen? Was bedeutet es für einen Verein wie den BVB, wenn eine Klub-Ikone nach so langer Zeit geht? Was soll und kann der künftige Sportdirektor Ole Book besser machen, der von der vergleichsweise kleinen SV Elversberg kommt? Und wie geht es für Sebastian Kehl weiter? Darüber spricht Moderatorin Anna Dreher in dieser Folge von „Und nun zum Sport“ mit BVB-Experte Freddie Röckenhaus und Fußball-Reporter sowie HSV-Experte Thomas Hürner.

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