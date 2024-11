Den BVB erwartet Streit auf seiner Mitgliederversammlung – und das ist richtig so

Kommentar von Sebastian Fischer

Borussia Dortmund hat in seinem Kerngeschäft gerade genug Probleme, um einen Diskussionsabend mit seinen Mitgliedern zu füllen. Eine Mannschaft, die alte Klischees über inkonstanten BVB-Fußball bestätigt; eine sportliche Führung, die den Kader arg optimistisch geplant hat und vor einer ungewissen Zukunft steht, weil der Vertrag von Sportdirektor Sebastian Kehl 2025 ausläuft; und in Nuri Sahin einen Trainer, der Mühe hat, in dieser Situation die richtigen Coaching-Entscheidungen zu treffen.