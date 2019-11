Der BVB kommt gegen den Tabellenletzten Paderborn erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich, Kapitän Marco Reus trifft per Kopf. Dennoch könnte das magere Remis zu wenig sein für Dortmunds Trainer Lucien Favre, der seit Wochen in der Kritik steht.

Peinliche Ouvertüre, furioser Schluss: Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga eine weitere Blamage nur mit Mühe und Not abgewendet. Zwei Wochen nach der 0:4-Klatsche beim FC Bayern rettete der Revierklub gegen Aufsteiger SC Paderborn in der Nachspielzeit ein 3:3. Kapitän Marco Reus traf in der 93. Minute zum Punktgewinn. Als Wiedergutmachung für den viel kritisierten Auftritt vor zwei Wochen beim Liga-Gipfel taugte die Aufholjagd aber nicht.

Vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park hatten Streli Mamba (5./37.) und Gerrit Holtmann (43.) vor der Pause die 3:0-Führung für den Außenseiter herausgeschossen. Der gerade erst genesene BVB-Torjäger Paco Alcacer musste zudem zur Halbzeit wieder verletzt raus. Dortmund schaffte durch Treffer von Jadon Sancho (47.) und dem Belgier Axel Witsel (84.) den Anschluss, ehe Reus spät den Punkt rettete. Dennoch könnte das magere Remis zu wenig sein für Dortmunds Trainer Lucien Favre, der seit Wochen ohnehin in der Kritik steht. Der selbsternannte Titelkandidat könnte nach dem Remis bis zum Sonntag bis auf Tabellenplatz zehn abrutschen; am Sonntag steht die Jahreshauptversammlung an, am Dienstag geht es in der Champions League gegen den FC Barcelona. Aufsteiger Paderborn bleibt trotz des Punktgewinns Tabellenletzter.