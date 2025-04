Das Wort „Restprogramm“ ist etwas sperrig und technisch, aber es steht nicht deshalb in Dortmund auf einer ungeschriebenen schwarzen Liste. „Restprogramm“ ist etwas für Kicker-Leser, für Leute, die im Prinzip vor Anfang der Saison schon alle Ergebnisse ausfüllen und dann das Wissen und das Wünschen anschließend an den Ergebnis-Realitäten abgleichen. Für die Anhänger der meisten Klubs geht das nicht gut aus. Am berechenbarsten ist die Saison für Bayern-Fans. Aber jetzt, da Borussia Dortmund kurz vorm Ende endlich anfängt, regelmäßig zu gewinnen, sind es mehr Aberglaube und ein bisschen Scham, die in BVB-Kreisen keinen offen über die abschließenden vier Spiele sprechen lassen.

Nach dem knappen 3:2 am Ostersonntag gegen Borussia Mönchengladbach flüchten sich die Spieler stattdessen in die Vokabel „Endspiel“. Heißt dasselbe, aber Mittelfeldstratege Pascal Groß etwa gab nachher brav zu Protokoll: „Wir haben jetzt noch vier Endspiele in der Liga.“ Und Arbeitskollege Felix Nmecha sah es genauso: „Für uns ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel.“ Das hatte Niklas Süle schon vergangene Woche, nach dem 2:2 beim FC Bayern, als Parole ausgegeben: „Wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen – und dann sehen, was wir am Ende dafür bekommen.“

FC Bayern : Hoppla! Ein Trainer, der die Kabine nicht verliert! Nach dem Champions-League-Aus in Mailand zeigt der FC Bayern eine hochseriöse Leistung in Heidenheim. Gerade in solchen Spielen zeigt sich, was Vincent Kompany im Vergleich zu manchem seiner Vorgänger geschafft hat. SZ Plus Von Christof Kneer ...

BVB-Trainer Niko Kovac zog sich sogar auf die kühnste aller Fußball-Handlungsanweisungen zurück: „Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen.“ Wenn man kurz vor Toresschluss auf Platz sieben rangiert und immer noch die drei Konkurrenten RB Leipzig, SC Freiburg und Mainz 05 überholen muss, spricht man eben klugerweise nicht von der Champions League, sondern bescheiden vom „internationalen Geschäft“.

Das Wort „Restprogramm“ will wohl deshalb in Dortmund keinem über die Lippen. Obwohl es das Einzige ist, was die Hoffnungen des BVB nährt, am Saisonende doch noch irgendwie zwischen den Rücklichtern eines abgefahrenen Zuges aufzuspringen. Allenfalls BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ließ schon vergangene Woche verklausuliert durchblicken, dass er ziemlich genau wisse, gegen wen RB Leipzig, also der vielleicht größte Rivale um den rettenden vierten Tabellenplatz, noch zu spielen hat.

An diesem Ostertag sind die Aussichten wieder besser geworden. Gegen den direkten Konkurrenten Borussia Mönchengladbach trafen Serhou Guirassy, Daniel Svensson und Nmecha binnen weniger Minuten vor der Pause, Ko Itakura hatte Gladbach in Führung gebracht, Kevin Stöger nach knapp einer Stunde auf 2:3 verkürzt. Der BVB kletterte damit am direkten Kontrahenten vorbei in der Tabelle.

„Es war nicht alles perfekt“, fasste es Nationalspieler Groß zusammen, „aber wir sind als Mannschaft jetzt deutlich solider und stabiler.“ Das klang allenfalls nach deutscher Wertarbeit. Nicht nach dem, was in Dortmund an sich alle in Wahrheit wollen: mitreißenden Fußball, mindestens auf Platz zwei, in Europa irgendwie auf Augenhöhe mit Barcelona und Konsorten. Wahrscheinlich ist diese erzwungene Bescheidenheit im Moment noch das Beste, was Niko Kovac erreichen konnte. Mit dem deutlich zweitbesten Budget in der Liga strampelt sich die vermeintliche zweite Kraft im deutschen Fußball inzwischen fast regelmäßig ab, um Mittel-Etat-Gegner wie Mainz, Freiburg oder eben Mönchengladbach noch irgendwie abzufangen. Immerhin konnte Sportchef Sebastian Kehl behaupten, die Mannschaft sei „widerstandsfähiger“ geworden. „Aufgrund der anderen Ergebnisse tut dieser Sieg sehr, sehr gut.“

Torjäger Serhou Guirassy, so sickerte durch, soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben

Auch Kovac wollte, trotz der nicht gerade souveränen oder glanzvollen Leistung gegen Gladbach, darauf hinweisen, dass man nun nacheinander die drei direkten Ligakonkurrenten geschlagen habe, zwischendurch in München ein 2:2 geholt und auch Barcelona im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals (nach 0:4 im Hinspiel) mit 3:1 besiegt habe. Hinzu kommt, dass ihm mit dem Chelsea-Leihspieler Carney Chukwuemeka eine ziemliche Offensivwaffe zugefallen ist.

Trotzdem dürfte in Dortmund jeder heimlich die Restprogramme auswendig gelernt haben. Das eigene sowieso: auswärts in Hoffenheim, zu Hause gegen Wolfsburg, am vorletzten Spieltag in Leverkusen, das dann vermutlich als Vizemeister feststeht, und zum Schluss in Dortmund gegen Holstein Kiel. RB Leipzig, als derzeit Vierter, muss dagegen noch in Frankfurt und Bremen und zu Hause gegen Bayern München und Stuttgart spielen. Man hält das nicht gerade für einen Spaziergang. Aber noch liegt Leipzig vier Punkte vor Dortmund. Der SC Freiburg muss gegen ähnliche Gegner spielen wie Dortmund: in Wolfsburg und Kiel, zu Hause gegen Leverkusen und Frankfurt. Der Sportclub liegt drei Punkte vorn. Mit den Mainzern möchte man gerade auch nicht tauschen. Die spielen noch bei den Bayern und in Bochum und zu Hause gegen Frankfurt und Leverkusen. Mainz liegt noch zwei Punkte vor Dortmund.

Es wäre interessant zu sehen, wie die, die es mit Borussia Dortmund halten, vor der Saison wohl das Finale getippt hätten. Vermutlich mit lauter Endspielen um die deutsche Meisterschaft und nicht 27 Punkte hinter den Bayern. Wie die Dortmunder ohne die Champions-League-Millionen der nächsten Saison ihre General-Renovierung bestreiten wollen, ist eine Frage, die dieser Tage auch noch aufploppte: Torjäger Serhou Guirassy, so sickerte durch, soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben. Er könnte 70 oder 80 Millionen Euro Transfergeld einbringen. Verlockend. Andererseits holt im Sommer eine andere Realität den BVB ein, nämlich die Rückkehr von zwei anderen, de facto längst aussortierten Sturmspitzen. Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko sind derzeit nur ausgeliehen, kommen zurück und haben gültige Verträge. Zusammen sollen sie im Jahr mindestens 17 Millionen an Gehältern kosten. Da wären die Guirassy-Erlöse schnell wieder verschwunden, und der einzige treffsichere BVB-Spieler gleich mit. Das Restprogramm nach dem Restprogramm, sozusagen.