Borussia Dortmund:Transfer von Pascal Groß zum BVB offiziell bestätigt

Borussia Dortmund hat Fußball-Nationalspieler Pascal Groß verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, wechselt der 33-Jährige vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion zum BVB und erhält einen Vertrag bis Sommer 2026. Groß reist den Angaben zufolge jetzt mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Bad Ragaz (Schweiz). Für den Mittelfeldspieler gehe ein Traum in Erfüllung, hieß es von Groß in einem Video, dass der Verein kurz nach Verkündung des Transfers veröffentlichte. „Ich habe den BVB meine ganze Kindheit supportet“, sagte Groß. Entsprechend sei seine Entscheidung schnell gefallen, nachdem er das Angebot bekommen habe. Laut dem TV-Sender Sky bezahlen die Dortmunder 7,5 Millionen Euro plus mögliche zwei Millionen Euro Boni für Groß.