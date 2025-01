Am Dienstag trifft Borussia Dortmund in der Champions League auf Bologna, es könnte das letzte Spiel von Nuri Sahin als BVB-Trainer markieren. Der Bundesligist steckt weiter in der Krise, der Rückstand auf die Tabellenspitze ist groß, die ersehnte deutliche Reaktion bleibt aus. Liegt es am Coach oder am Team? Welche Rolle spielen die Beziehungsgeflechte zur Führungsetage? Wie lange kann mit einer Entscheidung gewartet werden? Und wer ist eine Alternative für den Trainerposten?