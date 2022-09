Marco Reus musste sich in den vergangenen Jahren einige Gemeinheiten anhören, mitunter klang sogar durch, dass Borussia Dortmund ohne ihn erfolgreicher hätte sein können. Eines kann dem Stürmer aber niemand nehmen: Gegen Hoffenheim gelang ihm zum 60. Mal in seiner Karriere das 1:0 (das in diesem Fall auch das Siegtor war). Vor kurzem hatte er damit Jupp Heynckes (58) überflügelt. Erfolgreicher als Reus waren nur Ulf Kirsten (61) - und, klar, Gerd Müller (86).