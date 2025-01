Niko Kovac wird Nachfolger von Nuri Sahin als Trainer von Borussia Dortmund . Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 3:1-Sieg in der Champions League gegen Schachtar Donezk im Interview beim Sender Dazn: „Wir haben eine grundsätzliche Einigung gefunden. Er wird die Mannschaft am Sonntag übernehmen“, sagte Ricken. Zuvor hatten diverse Medien von einer Einigung mit dem früheren Trainer von Bayern München berichtet. Laut Bild-Zeitung unterschreibt Kovac einen Vertrag bis 2026.

Sahin war nach der Niederlage beim FC Bologna in der Champions League in der vergangenen Woche entlassen worden. Derzeit betreut der bisherige Dortmunder Juniorentrainer Mike Tullberg die Mannschaft. Sportdirektor Sebastian Kehl hatte vor dem Dortmunder Champions-League-Duell mit Schachtar Donezk am Mittwochabend bereits mitgeteilt, dass sich der BVB bei seinen Gesprächen mit einem neuen Trainer „auf der Zielgeraden“ befinde.

Gleichzeitig sagte der ebenfalls als Kandidat gehandelte Ralf Rangnick ab. Er werde Trainer der österreichischen Nationalmannschaft bleiben, betonte Rangnick als Studiogast bei Canal+ Austria. Gegen Donezk und auch am Samstag in der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim wird der BVB von Tullberg trainiert. Der Däne hatte bei seinem Debüt nach einem frühen Platzverweis gegen Nico Schlotterbeck ein 2:2 gegen Werder Bremen geholt.

Kovac hatte zuletzt von 2022 bis 2024 für den VfL Wolfsburg gearbeitet. Große Erfolge feierte er bei seinen anderen Stationen: Mit Eintracht Frankfurt wurde er 2018 Pokalsieger. Ein Jahr später holte er das Double mit Bayern München. Der 53-Jährige war zudem als Trainer der kroatischen Nationalmannschaft tätig, außerdem betreute er die AS Monaco.