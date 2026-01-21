Vor zehn Jahren sagte Hans-Joachim Watzke noch selbstbewusst: „Ich habe keine Angst vor den Engländern. Auch in der Premier League kommen nur vier Vereine in die Champions League.“ Der frühere Geschäftsführer von Borussia Dortmund, seit November Präsident des Klubs, revidierte diese Einschätzung allerdings schon anderthalb Jahre später wieder. Die Konkurrenz von der Insel, so Watzke damals, komme „mit 280 Stundenkilometern auf der linken Spur mit Lichthupe angerauscht und will uns überholen“. Diese Prognose hat sich bewahrheitet. Die Premier-League-Spitzenklubs sind dem BVB deutlich enteilt – und in ihrem Windschatten tauchen inzwischen weitere Verfolger aus England auf.
Dortmund in TottenhamDer Tabellenvierzehnte ist zu stark
Lesezeit: 3 Min.
Der BVB unterliegt klar und deutlich in Tottenham bei den kriselnden Spurs und rutscht in der Champions-League-Tabelle ab. Trainer Niko Kovac wird in seiner Kritik grundsätzlich.
Von Sven Haist, London
Kevin Mac Allister von Saint-Gilloise:„Viele von uns würden gern nach Deutschland gehen“
Der Abwehrchef des belgischen Meisters Saint-Gilloise erklärt vor der Partie beim FC Bayern, warum sein Klub damit Erfolg hat, Talente zu finden, die niemand auf dem Radar hat.
Lesen Sie mehr zum Thema