8. Mai 2019, 14:02 Uhr Borussia Dortmund Mario Götze soll beim BVB verlängern

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist zuversichtlich. Philipp Lahm kann sich Oliver Kahn im Vorstand des FC Bayern vorstellen.

Meldungen in der Übersicht

Bundesliga, Dortmund: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund möchte den Vertrag mit Mario Götze vorzeitig verlängern. "Unser Bestreben ist es, dass Mario weiter bei uns bleibt", wird Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Bild-Zeitung zitiert: "Mario hat in den letzten Wochen eine sehr positive Entwicklung genommen. Beide Parteien wissen, was wir an uns haben und werden uns bald in Ruhe zusammensetzen."

Götzes aktueller Vertrag läuft bis 2020. Noch zu Saisonbeginn hatte der 26-Jährige unter Trainer Lucien Favre nur eine Nebenrolle gespielt, zwischenzeitlich saß der Ex-Münchner nur auf der Tribüne. Dank einer Leistungssteigerung entwickelte sich der Schütze des Siegtores im WM-Finale von 2014 zu einer wichtigen Stütze. In der laufenden Ligasaison war Götze in 24 Spielen an 13 Toren (sechs Treffer/sieben Vorlagen) beteiligt.

Bundesliga, München: Philipp Lahm hält ein Engagement seines ehemaligen Teamkollegen Oliver Kahn als Vorstand beim FC Bayern München für erfolgversprechend. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wollte in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch) zwar nichts konkret über den Ex-Nationaltorhüter und dessen Eignung als Manager beim Rekordmeister sagen. "Nur eines: Der FC Bayern ist in der Vergangenheit sehr gut damit gefahren, dass er die wichtigsten Positionen im Verein mit Menschen besetzt, die den nötigen Sachverstand aus dem Fußball mitbringen. Unter diesen Voraussetzungen macht eine Bestellung von Oliver Kahn meines Erachtens durchaus Sinn", meinte Lahm.

Der einstige Abwehrspieler hatte nach seinem Karriereende selbst die Möglichkeit, einen Managerposten beim FC Bayern zu erhalten. Es kam zu keiner Einigung. Inzwischen ist der 35-Jährige für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) Geschäftsführer der Gesellschaft zur Organisation der EM 2024. Kahn soll am 1. Januar 2020 bei den Bayern anfangen und dann von Karl-Heinz Rummenigge als künftiger Vorstandsvorsitzender eingearbeitet werden. Vertraglich fixiert wurde das aber noch nicht.

US-Sport, Eishockey: Die St. Louis Blues haben sich auf dramatische Weise für das Playoff-Halbfinale in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL qualifiziert. Die Blues gewannen am Dienstag (Ortszeit) das entscheidende siebte Spiel der Viertelfinalserie gegen die Dallas Stars mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach zweifacher Verlängerung. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Pat Maroon nach 5:50 Minuten in der zweiten Overtime. Zuvor sorgte bereits Vince Dunn (14. Minute) für die 1:0-Führung der Blues. Den Ausgleich der Texaner markierte Mats Zuccarello (16.). Die Blues gewannen die Best-of-Seven-Serie am Ende mit 4:3. Im Halbfinale trifft St. Louis entweder auf die San Jose Sharks oder die Colorado Avalanche um Nationaltorhüter Philipp Grubauer. Die beiden Western-Conference-Kontrahenten stehen sich am Mittwoch im Entscheidungsspiel im kalifornischen San Jose gegenüber.

Bundesliga, Werder Bremen: Claudio Pizarro von Werder Bremen will seine Karriere über den Sommer hinaus fortsetzen. "Ich fühle mich sehr gut. Ich habe die Idee im Kopf, noch ein Jahr zu spielen", sagte der Peruaner, der am 3. Oktober 41 Jahre alt wird, dem Onlineportal meinwerder.de. Der Vertrag des Publikumslieblings an der Weser läuft aus. Pizarro wolle nun "mit den Verantwortlichen hier im Verein reden, welche Pläne sie haben", sagte der Angreifer, der "gerne innerhalb des nächsten Monats wissen" würde, ob die Hanseaten ihm einen neuen Vertrag anbieten werden. Frank Baumann, Bremens Geschäftsführer Sport, hatte sich bei dem Thema zuletzt alle Optionen offen gelassen.

Mit seinem Karriereende will sich Pizarro noch nicht beschäftigen. "Wenn ich könnte, würde ich nie mit Fußball aufhören. Und doch wird es irgendwann passieren müssen", sagte der Torjäger, der 1999 sein Bundesliga-Debüt feierte und derzeit zum fünften Mal in Bremen unter Vertrag steht. Und doch wird "diese Geschichte" irgendwann "ein Ende haben, das weiß ich. Für jetzt gilt aber: Ich fühle mich gut. Das Ende wird kommen, wenn mein Körper mir sagt: Jetzt reicht es nicht mehr, um auf Wettbewerbsniveau mitzuhalten. Denn das ist genau das, was ich nicht möchte: Fußball spielen, obwohl ich nicht mehr mithalten kann." In 28 Pflichtspielen in dieser Saison erzielte Pizarro sechs Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.