Der BVB weiß nicht, was er nach dem 1:2 bei ManCity fühlen soll. Auf eine der besten Saisonleistungen kommt ein spätes Gegentor, ein bitterer Schiedsrichter-Pfiff - und die Frage, wo man in der Liga stünde, wenn man immer so spielen würde.

Von Ulrich Hartmann

Die Formulierung von den "gemischten Gefühlen" ist eine Phrase des Fußballs, aber vermutlich war sie selten so zutreffend, wie an diesem Dienstagabend für die Spieler von Borussia Dortmund. Frust und Stolz begleiteten den BVB auf seinem Heimweg aus Manchester: Stolz auf eine starke Leistung im Auswärtsspiel bei Manchester City, der momentan stärksten Mannschaft Europas. Stolz auch auf das Auswärtstor bei der unglücklichen 1:2-Niederlage, das für das Viertelfinal-Rückspiel am nächsten Mittwoch alle Chancen lässt. Frust aber zugleich über das 1:2-Gegentor in der 90. Minute, über ein zu Unrecht abgepfiffenes eigenes Tor durch Jude Bellingham und erst recht über die Erkenntnis, dass der BVB in der Bundesliga locker auf Champions-League-Kurs wäre, wenn er dort häufiger so gespielt hätte wie am Dienstagabend in Manchester. "Wir reden oft davon, dass wir Kontinuität brauchen", sagte der Kapitän und Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (84.), Marco Reus, "aber wir kriegen es in dieser Saison nicht hin."

Und so dürfen sich die Dortmunder für ihre jüngste Leistung ebenso auf die Schulter klopfen wie sie sich im selben Moment über so viele Bundesliga-Spiele dieser Saison ärgern müssen. Denn mit sieben Punkten Rückstand auf den relevanten vierten Platz sind die Chancen auf die neuerliche Qualifikation für die Champions League schlecht. Man droht jenen Wettbewerb zu verpassen, den die Spieler dieses Kaders aber offenbar benötigen, um sich zu Höchstleistungen zu motivieren. Sie werden sich fühlen wie Alpinisten im Flachland, Fleischfanatiker im Gemüsegarten, Adrenalinjunkies auf dem Kettcar.

"Wir haben genauso gespielt, wie man es von Borussia Dortmund zu erwarten hat", sagte der Innenverteidiger Mats Hummels nach dem Abpfiff. "So will ich uns sehen." Man habe genau jenen Einsatz gezeigt, den die Mannschaft eigentlich immer zeigen sollte. "Aber das ist ja leider unser Thema: So etwas sollte nicht nur auf der großen Bühne möglich sein."

Im sehr beweglichen 4-3-3 ließen die Dortmunder den Engländern kaum Räume zur Entfaltung. Das 0:1 (19.) durch Kevin de Bruyne läutete Emre Can durch einen Fehlpass ein. Den eigentlich regulären Ausgleich kurz vor der Pause, als Jude Bellingham Manchesters Torwart Ederson den Ball stibitze, pfiff der rumänische Schiedsrichter Hategan fatalerweise ab und zeigte Bellingham auch noch Gelb. Ein Videobeweis wäre nur möglich gewesen, wenn der Referee den einschussbereiten Dortmunder wenigstens noch hätte einschießen lassen. Doch er pfiff ihn zu früh zurück - eine sehr bittere Situation für die Dortmunder.

Detailansicht öffnen Im Foto ist es eindeutig: Jude Bellingham ist vor Ederson am Ball - Schiedsrichter Hategan pfeift trotzdem Foul und zeigt dem Dortmunder Gelb. (Foto: Michael Regan/Getty Images)

Es dauerte bis zur 86. Minute, ehe Reus auf Vorlage von Erling Haaland das hochverdiente 1:1 erzielte. Es war Citys erstes Gegentor in der Champions League nach 13 Stunden und 10 Minuten. Dieses 1:1 als Endstand hätte den Dortmundern viel bedeutet - doch in der 90. Minute bereitete Ilkay Gündogan nach einer der berüchtigten City-Halbfeldflanken das 2:1 durch Phil Foden vor.

"Extrem ärgerlich!", klagte Hummels. "So schade!", jammerte Reus. "Brutal ärgerlich!", schimpfte der Trainer Edin Terzic. "Wir haben mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sehr diszipliniert und voller Glaube gespielt." Aber leider habe man dann noch dieses späte Gegentor zugelassen. Besonders gefreut hat Terzic sich trotzdem darüber, dass die Mannschaft "so leidenschaftlich" gespielt habe. "Das war ja unser Thema gewesen."

Detailansicht öffnen Phil Foden (2.v.l.) trifft nach Vorlage von Ilkay Gündogan (r.) zum 2:1. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Mit einer ähnlichen Leistung, da waren sich Terzic, Hummels und Reus einig, habe man im Rückspiel nächsten Mittwoch noch alle Möglichkeiten. "Die Chance ist voll da", sagte Hummels. "Wir glauben dran", sagte Reus. Dazu werden sie aber nicht umhin kommen, den binnen 35 Pflichtspielen zuletzt nur ein einziges Mal (durch Manchester United) besiegten Citizens vom Trainer Pep Guardiola eine Niederlage zuzufügen.

Die "Weltsensation", die der BVB-Boss Hans-Joachim Watzke einen Einzug ins Halbfinale noch vor dem Hinspiel genannt hatte, hat man in die Sphären des Möglichen gerückt. Haaland, der im Hinspiel nicht getroffen hat, könnte sich für kommenden Mittwoch sein bedeutendstes Tor für Dortmund aufgespart haben. Was ihm dieser Wettbewerb bedeutet, hat man vor dem Anpfiff beim Abspielen der Champions-League-Hymne gesehen: Der 20 Jahre alte Norweger hatte den dreisprachigen Text (Englisch, Deutsch, Französisch) mitgesungen wie eine Nationalhymne.