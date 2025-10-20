Borussia Dortmund hat den anderen Bundesligisten am Wochenende ein wenig Hoffnung geben können. Die Mannschaft hat gezeigt, dass es eben doch möglich ist, den FC Bayern in Hektik zu versetzen. Verloren hat der BVB trotzdem, aber eben auch jenes Potenzial gezeigt, das Trainer Niko Kovac geweckt hat. Ist er nun genau der richtige Coach für die Dortmunder? Was zeichnet den aktuellen Kader aus? Wer oder was fehlt der Mannschaft?