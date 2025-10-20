Zum Hauptinhalt springen

Podcast „Und nun zum Sport“Zwischen Spitzenspiel und Champions League: Wie hat sich der BVB unter Niko Kovac verändert?

Und nun zum Sport - der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung.
Und nun zum Sport - der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung. (Foto: SZ.de)

Trotz der Niederlage gegen Bayern München ist der BVB so gut in die Saison gestartet wie lange nicht mehr. Wie hat Trainer Niko Kovac das geschafft? Und was ist drin für die Dortmunder in dieser Saison?

Von Anna Dreher, Freddie Röckenhaus und Martin Schneider

Borussia Dortmund hat den anderen Bundesligisten am Wochenende ein wenig Hoffnung geben können. Die Mannschaft hat gezeigt, dass es eben doch möglich ist, den FC Bayern in Hektik zu versetzen. Verloren hat der BVB trotzdem, aber eben auch jenes Potenzial gezeigt, das Trainer Niko Kovac geweckt hat. Ist er nun genau der richtige Coach für die Dortmunder? Was zeichnet den aktuellen Kader aus? Wer oder was fehlt der Mannschaft?

Über diese und weitere Themen spricht Moderatorin Anna Dreher vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen mit den beiden Fußball-Experten Martin Schneider und Freddie Röckenhaus in der neuen Folge von „Und nun zum Sport“.

Der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags zu aktuellen Themen aus dem Fußballbereich. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcast erreichen Sie via podcast@sz.de.

Kane bei Bayern gegen Dortmund
Der grätschende Spielmacher-Torjäger

Der BVB zeigt, dass auch die Münchner verwundbar sind. Doch selbst deren hektische Phasen in der zweiten Hälfte reichen nicht – weil Harry Kane beim 2:1-Sieg des FC Bayern in diversen Rollen überragt.

Von Sebastian Fischer

