Borussia Dortmund vergibt den siebten Sieg im siebten Spiel, weil Hertha ein sehr unangenehmer Gegner ist.

"Wir hatten zwei, drei Gelegenheiten, das dritte Tor zu machen, aber das haben wir versäumt", klagte BVB-Trainer Lucien Favre danach.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Es gibt nicht allzu viele Situationen im Leben, in denen der stets akkurat frisierte Berliner Davie Selke stolz darauf ist, eklig zu sein. Beim Fußball gilt das jedoch als Auszeichnung. "Wir sind immer schön eklig", sagte Selke nach dem 2:2 (1:1) seiner Hertha BSC beim Tabellenführer Borussia Dortmund, als er gefragt worden war, warum die Berliner gegen die besten Klubs der Bundesliga punkten. Als Favoritenschreck verweigerten sie den Dortmundern im siebten Heimspiel dieser Saison den siebten Sieg, weil Selke in der letzten Minute der regulären Spielzeit einen Elfmeter erwirkt hatte, den Salomon Kalou in der Nachspielzeit zum durchaus verdienten Ausgleich einschoss.

"Das waren zwei verlorene Punkte, weil wir zuvor unsere Möglichkeiten zum dritten Tor nicht genutzt haben", sagte Dortmunds Mario Götze mit aufgewühlter Stimme. Nach zuvor sechs Siegen in Serie mit jeweils mindestens drei eigenen Treffern dürften sich die Dortmunder von diesem Remis dennoch rasch erholen. Der junge Jacob Bruun Larsen freilich, in der 80. Minute eingewechselt und in der 86. Minute erfolglos allein vor Hertha-Torwart Rune Jarstein, wirkte hinterher deprimiert. "Den hätte ich machen müssen", beichtete er kleinlaut. Trainer Lucien Favre sagte: "Wir hatten zwei, drei Gelegenheiten, das dritte Tor zu machen, aber das haben wir versäumt."

Stürmer Alcácer fehlt verletzt

Nach 37 Treffern in den ersten zwölf Pflichtspielen hatten die Dortmunder dieses 13. Pflichtspiel mit den Offensivkräften Maxi Philipp, Christian Pulisic, Marius Wolf und Bruun Larsen begonnen - auf der Bank. Vier hochtalentierte junge Virtuosen nur als Ersatz, was war für ein Luxus! Aber der Trainer Favre kann sich zusätzliche Startelf-Positionen auch nicht aus den Rippen schneiden, und weil er an Marco Reus, Mario Götze und Jadon Sancho festhalten und überdies den gegen Atlético Madrid zwei Mal treffsicheren Raphael Guerreiro bringen wollte, bot er den 24-jährigen Portugiesen erstmals in dieser Saison in der Startelf und als offensiven Linksaußen auf. Dass Mittelstürmer Paco Alcácer wegen muskulärer Probleme ausfiel, machte es Favre sogar leichter.

Der BVB hatte starke erste zehn Minuten hingelegt, als die Aufmerksamkeit im Stadion vom Fußball abgelenkt wurde. Zwischen etwa 50 Polizisten und ähnlich vielen Hertha-Fans kam es vor dem Hertha-Block, aber noch hinter dem Zaun zu einer Konfrontation, als die Polizisten versuchten, ein riesiges Transparent zu entfernen, hinter dem sie womöglich pyrotechnisches Material vermuteten. Als die Scharmützel vorbei waren, erzielte Sancho in der 18. Minute mit der Hacke das erste Dortmunder Tor, aber es wurde nicht gegeben, weil sein Vorlagengeber Reus minimalst im Abseits gestanden hatte. Keine Diskussionen gab es mehr, als Sancho in der 27. Minute auf Vorlage von Götze das 1:0 erzielte, doch die Dortmunder verpassten es, die Führung in die Pause zu bringen: Vor dem Berliner Strafraum spielte Mahmoud Dahoud einen fatalen Querpass, den Maximilian Mittelstädt erlief. Vor dem Dortmunder Tor lauerte Kalou und schloss zum 1:1 ab (41.).