Slaven Stanic, seit Saisonbeginn bei Borussia Dortmund Assistent von Sportdirektor Sebastian Kehl, steht beim Bundesligisten offenbar kurz vor dem Aus. Laut Bild-Zeitung wird eine Trennung von Stanic noch vor dem Wintertrainingslager des BVB in Marbella (3. bis 9. Januar) erwartet. Wie der Sender Sky zuerst berichtet hatte, soll der Koordinator Sport Anfang Oktober nach dem Abpfiff des Champions-League-Heimspiels gegen den AC Mailand (0:0) in einer Loge des Dortmunder Stadions harsche Kritik an Trainer Edin Terzic geäußert und sich deshalb den Unmut der Vereinsführung zugezogen haben.