Dem stehen allerdings Medienberichte entgegen, wonach Stanic bei der Vereinsführung in der Kritik gestanden haben soll. Demnach soll der ehemalige Zweitliga-Profi Anfang Oktober nach dem Abpfiff des Champions-League-Heimspiels gegen die AC Mailand (0:0) in einer Loge des Dortmunder Stadions harsche Kritik an Trainer Edin Terzic geübt haben. Eine Frage an Terzic zu Stanic wurde am Dienstag in einer Pressekonferenz der Dortmunder unter Verweis auf das anstehende DFB-Pokalspiel in Stuttgart nicht zugelassen. Stanic war auf Empfehlung von Kehl eingestellt worden und sollte eine Schnittstelle zwischen den Verantwortlichen und der Mannschaft sein. "Mein Ziel war es vom ersten Tag an, meine Fähigkeiten und mein Wissen gewinnbringend für Borussia Dortmund einzusetzen. Nach den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit bin ich nicht mehr zu 100 Prozent davon überzeugt, diesen Mehrwert noch liefern zu können. Integrität, Respekt und Vertrauen sind für mich ein hohes Gut", wurde Stanic in der Vereinsmitteilung zitiert.

Möglichst zügig langfristig binden wollen die Dortmunder laut Sky-Informationen ihren U17-Weltmeister Paris Brunner. Zurzeit ist der Angreifer, der zum besten Turnierspieler der WM in Indonesien gekürt wurde, beim BVB noch mit einem Fördervertrag bis 2025 ausgestattet. Vor wenigen Wochen noch hatte der Klub den hochbegabten Teenager wegen eines nicht näher erklärten Disziplinarverstoßes intern suspendiert. Brunner wurde vor Kurzem vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Bei der WM erzielte er fünf Tore.