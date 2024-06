Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Die Instagram-Botschaft von der heimischen Couch war eigentlich dazu geeignet, rührselige Ruhrpott-Gemüter zu Tränen zu rühren. Mats Hummels, dreizehneinhalb Jahre in Schwarz-Gelb und die meisten davon gefühlter Kapitän bei Borussia Dortmund, schrieb sich am vergangenen Donnerstag das eigene Erstaunen über seinen abrupten Weggang vom BVB von der Seele: „Es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer. Vor allem die Art und Weise macht mich sehr traurig, denn dieser unpersönliche Abschied wird unserer gemeinsamen Zeit nicht gerecht.“ Doch der Abschied von Hummels fügt sich in Dortmund in ein weitaus größeres Sittengemälde.