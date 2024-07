Nun also doch: Champions-League-Finalist Borussia Dortmund hat im zweiten Anlauf Topstürmer Serhou Guirassy verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt vom Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart zum BVB und erhält dort einen Vertrag bis 2028. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Der Transfer hätte bereits vor einer Woche über die Bühne gehen sollen, aufgrund einer beim ersten Medizincheck festgestellten Knieverletzung war er aber aufgeschoben worden – Anfang der Woche bestand Guirassy dann aber den von der Borussia angeordneten Check beim Spezialisten Michael Strobel in Straubing. „Gründlichkeit ging hier eindeutig vor Schnelligkeit. Jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch, und wir sind überzeugt davon, mit diesem Transfer die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzte, Guirassy sei ein „extrem torgefährlicher und kompletter Stürmer, der uns und unseren Kader mit seinen Qualitäten verstärken wird“.

Es sei „schon etwas Besonderes“, wenn der BVB anfrage. „Jedes an Fußball interessierte Kind auf der Welt kennt diesen Klub, kennt die schwarz-gelben Trikots, kennt die Gelbe Wand“, sagte Guirassy. Er sei „sehr gespannt auf all das, auf meine neuen Teamkollegen. Und es ist mir wichtig zu sagen: Ich bin hierhergekommen, um Titel zu holen. Das ist mein Anspruch, das ist mein Antrieb.“ Der BVB bedient sich damit innerhalb kürzester Zeit erneut beim Meisterschaftszweiten aus Stuttgart. Anfang der Vorwoche hatte der Traditionsklub die Verpflichtung des deutschen EM-Teilnehmers Waldemar Anton, 27, bekannt gegeben. Auch bei ihm aktivierte der Verein eine Ausstiegsklausel, die bei 22 Millionen Euro gelegen haben soll. Anton unterschrieb einen Vierjahresvertrag, er soll Mats Hummels in der Innenverteidigung ersetzen.