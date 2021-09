Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

In den Momenten nach seinem Tor ließ sich das Gesicht von Donyell Malen lesen wie eine Kurzgeschichte. Da leuchtete ungläubige Erleichterung auf, ein paar Tränchen wirkten mühsam unterdrückt, der Trotz des Vielkritisierten huschte über die Wangen des Holländers, und die Hände und der Blick gingen gen Himmel für ein Dankschön von tief drinnen. Am Druck von Millionen-Ablösen sind schon viele gescheitert. Bei Malen, 22, sind es stattliche 30 Millionen Euro, die PSV Eindhoven für ihn bekommen und Borussia Dortmund für ihn gezahlt hat. Aber das eine Tor in der 37. Spielminute, zum goldenen 1:0-Endstand für den BVB gegen Sporting Lissabon, schien plötzlich alles zu ändern. Für diesen Augenblick zumindest.

Keiner zahlt 30 Millionen für einen, der nicht eine vielversprechende Vorgeschichte mitbringen würde. Fußball-Kreise sprechen bei solchen Summen gerne von einem "Königstransfer". Aber in Dortmund gibt es zurzeit nur einen gedachten Monarchen, und das ist Sturm-Brecher Erling Haaland. Neben dem Norweger fällt es als Stürmer leicht, schlecht auszusehen. Vor diesem Abend der großen Chance hatte Malen 500 Spielminuten lang enttäuscht - und vor allem kein Tor und keine Torvorlage zustande gebracht. Nur weil Haaland mit Muskelproblemen in Dortmunds zweitem Champions-League-Gruppenspiel pausieren musste, fiel dem Holländer die Rolle des Zielspielers in der gegnerischen roten Zone zu.

"Wir müssen uns ein Stück weit neu erfinden", sagte Trainer Rose vor dem Spiel. Er meinte: ohne Haaland

"Wir müssen uns ein Stück weit neu erfinden", hatte BVB-Trainer Marco Rose als Parole für ein Spiel ohne Haaland ausgegeben. Fast untertrieben, wenn man sich Dortmunds Spielweise mit Haaland statt Malen anschaut. "Erling macht Räume auf, die es sonst gar nicht gibt", meinte BVB-Kapitän Marco Reus nachher. Aber trotzdem war an diesem Abend Malen der Matchwinner. Und wenn nicht mehrere Male die Abseitsregel unerbittlich gegriffen hätte, Malen hätte drei, vier Scorer-Punkte erzielt. In seinen drei Jahren in Eindhoven hatte er 129 davon in 116 Spielen gesammelt. Obwohl er so ziemlich das Gegenteil vom Typus Haaland ist.

Ohne Haaland, der die Räume jenseits der Mittellinie sonst für sich beansprucht, raste Malen wie aufgedreht dahin. Seine Lauf- und Dribbel-Geschwindigkeit hatten Dortmund auf ihn aufmerksam gemacht, vielleicht auch die Tatsache, dass er im vergangenen Jahr mit Mario Götze zusammenspielte, und deshalb mehr Aufmerksamkeit bekam, als die holländische Liga sie sonst vielleicht auf sich zieht. Malen kreuzt durch die Räume, und er reißt sie mit seinem enormen Speed auf, mit kurzen Schritten und erstaunlicher Standfestigkeit bei Attacken. Kein gewaltiger Hulk von der Statur seines norwegischen Kollegen, aber auf seine Art besonders. Wenn man als Betrachter mal ausnahmsweise nicht von den spektakulären Sprints von Haaland abgelenkt ist.

Als Malen nach der EM, wo er für die Niederlande vor dem Tor bisweilen schwere Ladehemmung hatte, in Dortmund ankam, prophezeiten ihm die Athletik-Trainer ein halbes Jahr Anpassungszeit. Sein physischer Zustand reiche für die Bundesliga noch nicht. Inzwischen sagt Trainer Rose, dass Malen den Rückstand "schon ein Stück aufgearbeitet" habe, aber gerade für den laufintensiven Stil von Rose müsste er wohl noch mehr aufholen. Gegen Lissabon jedenfalls wirkte er bereits fitter und selbstbewusster.

Die Karriere des Donyell Malen hätte schon früher in die Champions League führen sollen. Mit zehn Jahren landete er in der berühmten Akademie von Ajax Amsterdam, trainiert von Dennis Bergkamp. Der vermittelte ihn später zum FC Arsenal nach London, wo er in der U23 von Thierry Henry trainiert wurde. Aber irgendwie zündete das Talent nicht so, wie man es erwartete. Das war auch bei der EM im letzten Sommer so, wo ihm manche zutrauten, Holland ins Endspiel zu schießen. Aber Malen ist ein eher schüchterner Typ.

Die Eltern kommen aus Surinam, der ehemaligen Kolonie im südamerikanischen Urwald. Als Malen gerade zwei war, trennten sich die Eltern. Das Leben an der Nordsee hat wenig von einem Tropen-Paradies. Es bietet aber Arbeitsplätze. Malens Mutter schlug sich als Taxifahrerin durch, Klein-Dony lernte mit dem Ball umzugehen wie kein anderer Junge in der Nachbarschaft. Aber das allein macht noch keinen Fußballer, und schon gar keinen, der im Profigeschäft klarkommt. Gemessen daran sind seine späteren Lebens-Stationen Ajax, Arsenal, Eindhoven und Dortmund schon fast ein Wunder.

Marco Rose hat Malen gleich wieder ein bisschen mehr Druck draufgeschaufelt: "Er weiß, wie viel wir von ihm erwarten." Malen schweigt. Irgendwie schwant ihm wohl, dass er sich seine Aufmerksamkeit gegen Haaland erkämpfen muss. Man wird sehen, ob er seine Qualitäten durchsetzen kann, gegen die des Sonnyboys aus Norwegen, dessen Papa schon Millionen im Fußball verdient hat. Dank seines Tores reist Dortmund nun zum Gruppengegner Ajax mit ebenfalls sechs Punkten und bereits besten Aussichten auf einen Platz im lukrativen Achtelfinale.

Am Rande war Dortmund froh, dass die Diagnose bei Mo Dahoud glimpflich ausfiel. Der war nach nur drei Spielminuten mit einer Knieverletzung aus dem Spiel gegangen. Eine Innenbanddehnung, wie sich im MRT herausstellte. Schmerzhaft, aber vergleichsweise harmlos.