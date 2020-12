Von Ulrich Hartmann

Ausgerechnet kurz vor Weihnachten wird Edin Terzic zum Anti-Romantiker. "Wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt", sagte der gegenwärtige Trainer von Borussia Dortmund. "Die Magie ist weg." Der BVB ist kein Disneyland, eher eine Landesgartenschau. Immer deutlicher zeigen sich beim publikumsverwöhnten Klub die Folgen des coronabedingten Liebesentzugs und eine mangelnde fußballerische Inspiration. Die Leidenschaft, die der Trainer Lucien Favre zuletzt nicht mehr ins Team hatte injizieren können, vermag auch Terzic bislang noch nicht zu vermitteln. Die sonst so elegant aufspielenden Künstler agieren mit großer Nüchternheit, sie wirken phasenweise gelangweilt.

"Wir hinken unseren Ansprüchen hinterher", hatte Sebastian Kehl vor dem 2:0-Pokalsieg am Dienstagabend bei Eintracht Braunschweig gesagt. Diese Aussage hatte auch hinterher noch Gültigkeit. Aber die Ansprüche des Abteilungsleiters bei Borussia Dortmund sind möglicherweise derzeit auch gar nicht jene der Mannschaft. Nach einer mauen Vorstellung im Zweitrunden-Pokalspiel beim abstiegsgefährdeten Zweitligisten, nach einem nüchternen Sieg mit einem 1:0-Treffer infolge eines unberechtigten Freistoßes (Mats Hummels, 12.) und einem 2:0-Treffer per Konter in der Nachspielzeit (Jadon Sancho, 92.) waren der Innenverteidiger Manuel Akanji und der Mittelfeldspieler Thomas Delaney, unabhängig voneinander befragt, beide der Meinung: "Das war okay." Braunschweig habe tief verteidigt, der Platz sei in schlechtem Zustand gewesen - Hauptsache weiter. So tief sind die Ansprüche des Champions-League-Teilnehmers BVB mittlerweile gesunken. Man gibt sich mit Resultaten zufrieden. Der Fußball scheint in dieser Phase fast schon egal zu sein.

Der Herbst war anstrengend. Viele Spiele in hoher Frequenz, darunter leiden auch Konzentration und Inspiration. Dass von 19 zielgerichteten Abschlüssen deutlich überlegener Borussen aber nur vier wirklich aufs Braunschweiger Tor gingen, ist eine bedenkliche Quote. Wenn die BVB-Fußballer Biathleten wären, hätten sie Strafrunden bis zum Abwinken laufen müssen.

Im neuen Jahr erwarten den BVB früh schwierige Aufgaben

Jetzt winken eineinhalb Wochen Erholung. Mehr nicht. Und die jungen Engländer Jadon Sancho und Jude Bellingham dürfen aus Gründen der Infektionsgefahr zu Weihnachten nicht mal heimfahren. Sie müssen in Dortmund bleiben. Ob das bei der mentalen Regeneration hilft? Zu Hause gegen Wolfsburg und danach in Leipzig geht an den ersten beiden Wochenenden des neuen Jahres die Saison weiter. Später im Januar stehen Reisen nach Leverkusen und Mönchengladbach an. Das sind Hammer-Aufgaben, für die man die von Terzic angesprochene Magie bräuchte und zumindest phasenweise ein paar Sterne vom Himmel spielen sollte. Die Ideen und Visionen des Trainers scheinen nach drei Spielen als Chef bislang jedoch nicht besonders gut zu funktionieren.

Der Sportdirektor Michael Zorc wirkte sowohl während der 1:2-Niederlage bei Union Berlin als auch in Braunschweig zerknirscht. Er scheint sich bereits quälende Gedanken zu machen, wer im kommenden Jahr das Traineramt beim BVB übernehmen könnte. Es braucht Magie - und Sterne. Einen Romantiker, der müden Spielern aber auch Beine machen kann, hatten die Dortmunder seit Jürgen Klopp nicht mehr. So einen wiederzufinden, wird vielleicht die größte Aufgabe bei Borussia Dortmund in diesem Jahrzehnt.